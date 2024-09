Serie B: Pisa solo al comando

NICOLA ZUCCARO - Dopo cinque giornate di campionato, intervallate dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, il Pisa è in testa alla Serie B con 11 punti. I nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno conquistato temporaneamente la vetta solitaria della Serie B 2024-2025, battendo la Salernitana 1-3 all'Arechi nella gara posticipata alle 17:30 di domenica 15 settembre per problemi legati al VAR. Cambio anche in coda alla classifica, dove la Sampdoria è ultima con 2 punti dopo il 2-1 subìto a Cosenza nella stessa giornata. I blucerchiati sono preceduti di 3 punti dal Bari, che sconfiggendo il Mantova 2-0, ha ottenuto la sua prima vittoria di questo campionato nella gara giocata al San Nicola nel pomeriggio di sabato 14 settembre. Alle spalle del Bari, a 2 lunghezze di distanza, c'è il Frosinone. Il club ciociaro, penultimo con 3 punti dopo il 4-0 subìto in casa del Brescia, sarà il prossimo avversario dei biancorossi nell'incontro in programma allo Stirpe alle ore 15 di domenica 22 settembre, valido per la sesta giornata dell'attuale torneo cadetto.