Tricase, sequestrati 18 kg di alimenti decongelati e ammuffiti: denunciato il titolare di un negozio di alimentari

TRICASE - A Tricase, in provincia di Lecce, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni (Nas), hanno effettuato un controllo all'interno di un negozio di alimentari, facendo una scoperta allarmante. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto all'interno di un congelatore spento ben 18 kg di alimenti in pessimo stato di conservazione. I prodotti, completamente decongelati, presentavano segni evidenti di muffa e parassiti, motivo per cui sono stati immediatamente sequestrati.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, un reato che mette a rischio la salute pubblica. Oltre alla denuncia penale, l'imprenditore è stato sanzionato con multe amministrative per un totale di oltre 11.000 euro. La sanzione è stata emessa in quanto l'attività era stata avviata senza le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, e senza adottare le procedure di autocontrollo richieste dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i carabinieri del Nas di Lecce hanno inoltre disposto la diffida alla prosecuzione dell’attività commerciale, intimando la cessazione immediata delle operazioni. L’intervento dimostra l’importanza dei controlli periodici per garantire il rispetto delle norme sanitarie e la tutela della salute dei consumatori.