Festa Patronale Madonna del Rosario a Statte: un evento di fede e tradizione

STATTE - Il Comitato Festa Patronale Madonna del Rosario di Statte, presieduto dal parroco don Ciro Savino, è lieto di annunciare i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2024. L'intera comunità si prepara a vivere un momento di grande devozione e festa, con un programma ricco di eventi religiosi e civili che coinvolgeranno adulti, bambini e le varie associazioni del paese.

Triduo di preghiera e apertura dei festeggiamenti

I giorni di celebrazione saranno preceduti dal triduo di preghiera. Venerdì 4 ottobre, alle ore 18:30, si terrà la Santa Messa presieduta da don Michele Monteleone, animata dal coro della parrocchia del "Sacro Cuore". A seguire, alle 19:30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, verrà inaugurata la mostra fotografica "La festa Patronale nel tempo", a cura del prof. Vittorio De Marco. Un'occasione per riscoprire, attraverso immagini storiche, la tradizione e l’evoluzione di questa festa tanto cara alla comunità di Statte.

Sabato 5 ottobre: inizio dei festeggiamenti civili

Il programma religioso di sabato 5 ottobre vedrà la celebrazione della Santa Messa alle ore 18:30, presieduta da don Michele Monteleone, con l'accompagnamento del coro della parrocchia di "San Girolamo". Ma sarà anche l’inizio dei festeggiamenti civili, che prenderanno il via alle ore 17:00 con il raduno in Largo Lepanto di associazioni sportive, scuole pubbliche e private. Dopo un momento di preghiera, si formerà un corteo festoso composto da bambini, insegnanti e genitori, che attraverserà le vie di Statte per concludersi in Bio Piazza. Qui, i piccoli potranno partecipare a giochi e laboratori didattici organizzati dalle associazioni locali e dalle scuole.

La serata proseguirà con l’esibizione del duo SbandAut, dell'associazione AutisticaMente, seguita dal concerto dell'orchestra "Leonardo da Vinci" dell’I.C. "Giovanni XXIII". A chiudere la prima giornata, alle ore 21, sarà lo spettacolo musicale del "Nafoura on Tour", con dj, vocalist, ballerine ed effetti speciali per coinvolgere il pubblico in una serata di puro divertimento.

Domenica 6 ottobre: tradizione e musica

Domenica 6 ottobre, giornata centrale dei festeggiamenti, sarà dedicata sia alla preghiera che alla musica. Alle ore 12 si terrà la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei, seguita alle 18:30 dalla Santa Messa presieduta da don Michele Monteleone e animata dal coro del S. Rosario. In serata, a partire dalle ore 21, il palco di Bio Piazza ospiterà una serata musicale che vedrà esibirsi gli artisti locali "Shine", "Flânèr" e "8 String", per poi lasciare spazio all'attesissimo concerto de "I Cugini di Campagna". Il noto gruppo pop italiano, famoso per brani come "Anima mia" e "Meravigliosamente", farà rivivere emozioni con i suoi più grandi successi.

Lunedì 7 ottobre: la grande festa patronale

Lunedì 7 ottobre sarà il giorno clou delle celebrazioni, interamente dedicato alla Madonna del Rosario. La giornata si aprirà alle ore 8:30 con la Santa Messa presieduta da don Gianpiero Savino, seguita alle 10:00 da una seconda Messa celebrata da don Giovanni Agrusta. Alle 11:00 il Sindaco, partendo dalla casa comunale, raggiungerà la chiesa Maria SS. del Rosario per l’offerta del cero votivo alla Patrona, seguita dalla Messa Solenne delle 11:30, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Taranto, S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, alla presenza delle autorità cittadine.

Alle 17:30 sarà celebrata un’ultima Messa, seguita dalla solenne processione che attraverserà le principali vie di Statte, accompagnata dalle note della banda di Francavilla Fontana. La giornata si concluderà alle 22:30 in Bio Piazza con uno spettacolo di luci, "Magie di Luce Laser Show", a cura della ditta Dominici.

Addobbi e attrazioni

Durante i giorni di festa, la chiesa sarà decorata dalla ditta Aventaggiato, mentre l'illuminazione sarà curata dalla ditta Artlux. A partire dal 5 ottobre sarà inoltre presente un luna park nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, offrendo un'ulteriore occasione di divertimento per grandi e piccini.

Statte si veste a festa per onorare la sua protettrice, la Madonna del Rosario, in un connubio perfetto tra fede, tradizione e divertimento. Un’occasione speciale per ritrovarsi come comunità e vivere insieme momenti di gioia e spiritualità.