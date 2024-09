Un punto e tanta paura: l’Inter pareggia 1-1 a Monza e perde la vetta della Serie A

Inter fb

MONZA - L’Inter esce con un solo punto e parecchie preoccupazioni dal match contro il Monza, pareggiando 1-1 e perdendo il primo posto in classifica. La squadra di Simone Inzaghi ha faticato a costruire occasioni significative e si è scoperta vulnerabile contro un Monza ben organizzato.

Nel finale, i nerazzurri sono andati sotto a causa della rete di Mota, che ha portato i padroni di casa in vantaggio, gettando l’Inter a un passo dalla sconfitta. Solo grazie a Denzel Dumfries, entrato da poco in campo, i milanesi sono riusciti a trovare il pareggio e salvare il risultato.

Nonostante il pari, la squadra di Inzaghi ha dimostrato fragilità in vista dell’importante debutto in Champions League contro il Manchester City, previsto tra tre giorni. Il tecnico dovrà ora lavorare per ritrovare la solidità necessaria e prepararsi al meglio per la sfida europea.