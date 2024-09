Violenza sessuale di gruppo nelle campagne di Massafra: arrestati tre uomini

MASSAFRA - Una 23enne ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 30 e il 31 agosto nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. La giovane, dopo aver subito l'abuso, si è recata in ospedale dove ha raccontato l'accaduto ai carabinieri. A seguito della sua denuncia, le forze dell'ordine hanno fermato e arrestato tre uomini, di 23, 27 e 34 anni, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

La vicenda è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo la ricostruzione, la ragazza stava tornando a casa intorno alle due del mattino in compagnia di due amici, un uomo e una donna. Durante il tragitto, il gruppo è stato avvicinato da un'auto con a bordo i tre arrestati, che hanno offerto loro un passaggio. L'offerta è stata accettata poiché uno dei ragazzi nell'auto era conosciuto dalla giovane e dai suoi amici.

Gli amici della 23enne sono stati accompagnati a casa per primi, ma la ragazza è rimasta da sola in macchina con i tre. A quel punto, è stata portata in una zona di campagna isolata, dove ha subito la violenza. Successivamente, i tre l’hanno riportata verso casa, facendola scendere dall’auto prima di arrivare e intimandole di non raccontare nulla.

Nonostante le minacce, la ragazza ha immediatamente contattato suo fratello, con il quale si è recata in ospedale. I medici hanno confermato l'avvenuta violenza e attivato il protocollo per questi casi, informando le forze dell’ordine. Grazie alla testimonianza della vittima e alle indagini dei carabinieri, i tre uomini sono stati individuati e fermati mentre erano ancora in giro.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la protezione delle donne. Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.