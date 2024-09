Bari, 14enne aggredita a Torre Quetta: intervengono i carabinieri e la sicurezza privata

BARI - Nella notte scorsa, una ragazzina di 14 anni è stata aggredita da alcuni suoi coetanei sulla spiaggia di Torre Quetta a Bari, una zona frequentata per la movida notturna. La giovane è stata attaccata da un gruppo di ragazzi e ragazze per futili motivi, probabilmente in seguito a un contatto involontario con uno di loro. Fortunatamente, la 14enne sta bene.

L'episodio è stato comunicato da Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato dal sindaco Vito Leccese per gestire le problematiche della movida. Leonetti ha elogiato l'intervento tempestivo dei carabinieri e della sicurezza privata presente a Torre Quetta, spiegando che la sorveglianza potrebbe essere rafforzata grazie a un accordo tra il Comune e il gestore della spiaggia.

Diversi cittadini hanno segnalato l'aggressione, attirando l'attenzione dell'amministrazione comunale. Leonetti ha sottolineato che Bari non tollera episodi di violenza, aggiungendo che sono già in corso contatti con i gestori della spiaggia per concordare una strategia volta a prevenire situazioni simili e a garantire la sicurezza della movida, che rappresenta un valore positivo per la città.

"Torre Quetta resta una location sicura, vigilata da security privata e aperta a tutti", ha aggiunto Leonetti. Episodi sporadici come questo, ha concluso, non devono spaventare ma piuttosto far riflettere sull'importanza di unire le forze per rendere Bari una città sempre più accogliente e vivibile.