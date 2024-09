Wikigita a Mesagne, al Castello la presentazione del concorso fotografico internazionale

MESAGNE (BR) - Si terrà lunedì 23 settembre la wikigita gratuita nella città Mesagne, vale a dire una delle passeggiate fotografiche organizzate nell’ambito del concorso Wiki Loves Puglia. L’iniziativa propone un giro per la città per fotografarne i monumenti e partecipare al concorso, contribuendo così alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, nonché all'arricchimento di Wikipedia, la grande enciclopedia online gratuita. L'appuntamento è alle 17,00 presso l'auditorium del Castello Comunale; nell’occasione verranno fornite tutte le informazioni utili. La partecipazione, sia al concorso sia alla wikigita, è gratuita ed aperta a tutti, fotografi esperti e non. L'iscrizione potrà essere effettuata tramite il link - Si terrà lunedì 23 settembre la wikigita gratuita nella città Mesagne, vale a dire una delle passeggiate fotografiche organizzate nell’ambito del concorso Wiki Loves Puglia. L’iniziativa propone un giro per la città per fotografarne i monumenti e partecipare al concorso, contribuendo così alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, nonché all'arricchimento di Wikipedia, la grande enciclopedia online gratuita. L'appuntamento è alle 17,00 presso l'auditorium del Castello Comunale; nell’occasione verranno fornite tutte le informazioni utili. La partecipazione, sia al concorso sia alla wikigita, è gratuita ed aperta a tutti, fotografi esperti e non. L'iscrizione potrà essere effettuata tramite il link https://survey.wikimedia.it/index.php/359631?lang=it





Qualche informazione utile





Wiki Loves Puglia è l’edizione regionale pugliese di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che potenzia la visibilità dei beni culturali e invita a sentirsi protagonisti della valorizzazione e della tutela del patrimonio comune. Patrocinata dalla Regione Puglia e dall' ARET PugliaPromozione, e nell’occasione dalla città di Mesagne, l’iniziativa è organizzata da Wikimedia Italia e Kaleidos, l’associazione nata per volontà di appassionati di fotografia e cinematografia. A livello nazionale, Wiki Loves Monuments gode del patrocinio della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Protagonisti del concorso saranno quest’anno i luoghi della cultura in Italia - musei, archivi e biblioteche - le cui foto andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo. Wikimedia Italia è il capitolo italiano di Wikimedia Foundation Inc. ed è l’associazione che in Italia sostiene Wikipedia, i progetti Wikimedia, OpenStreetMap, e che collabora con istituzioni pubbliche e private, musei, biblioteche, archivi, scuole e università.





Come si partecipa al concorso





Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre. La giuria selezionerà 10 immagini vincitrici per il concorso regionale. Automaticamente tutte le immagini caricate dagli utenti parteciperanno anche al concorso nazionale e, se premiate, rappresenteranno l'Italia nella classifica internazionale del concorso. La premiazione per la Puglia si terrà nel mese di dicembre 2024 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. A seguire, prenderà avvio la mostra itinerante delle fotografie vincitrici del concorso, che toccherà fino al 2025 diverse città pugliesi.