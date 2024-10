3ª Giornata Ginecologica a Foggia: un impegno per il progresso della salute delle donne

FOGGIA – Si terrà venerdì 4 ottobre, presso l'Aula Magna "Francesco Maria Silla" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, la 3ª Giornata Ginecologica, un convegno nazionale organizzato dall’Ateneo dauno e coordinato dal professor Luigi Nappi, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia. L’evento è realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), presieduta dal professor Vito Trojano.

Focus sulle patologie ginecologiche e la qualità della vita

Il convegno si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la comunità scientifica su patologie ginecologiche di grande rilevanza, quali endometriosi, adenomiosi e fibromi uterini. Queste malattie, che colpiscono molte donne con alta prevalenza, hanno un forte impatto sulla loro qualità della vita, incidendo sul benessere fisico e psicologico. Il professor Nappi, che è anche Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia universitaria I del Policlinico di Foggia e Presidente eletto dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), ha evidenziato la complessità di queste patologie, la cui diagnosi e trattamento sono spesso difficili a causa della natura insidiosa e poco conosciuta delle loro cause.

Contraccezione e menopausa: nuove prospettive di cura

Durante il convegno, verranno presentate anche le più recenti novità in tema di contraccezione e trattamento della menopausa. La gestione moderna di queste condizioni è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle donne, assicurando loro un percorso di cura personalizzato e innovativo.

L’impegno dell’Università di Foggia

"È con grande onore e orgoglio che l'Università di Foggia ospita la 3ª Giornata Ginecologica, un appuntamento di rilevante importanza per la comunità scientifica e per la salute delle donne," ha dichiarato il professor Nappi. "Questa iniziativa testimonia il nostro costante impegno nel promuovere il progresso della ricerca medica e nell'affrontare le sfide legate a patologie ginecologiche che ancora oggi incidono significativamente sulla vita di molte donne. Il nostro Ateneo, in collaborazione con la SIGO, mira a diffondere conoscenze innovative e a creare un dialogo tra professionisti per migliorare diagnosi e trattamenti."

L’evento vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale nel campo della ginecologia. La condivisione delle ultime scoperte scientifiche e delle pratiche cliniche più innovative costituirà un contributo fondamentale nella gestione di patologie ginecologiche complesse.

Un appuntamento speciale per il 25esimo anniversario dell’Università di Foggia

La 3ª Giornata Ginecologica si inserisce nell’ambito degli eventi celebrativi del 25° anniversario dell’istituzione dell’Università di Foggia, un’occasione che sottolinea il ruolo centrale dell’Ateneo nel panorama scientifico e accademico italiano. Il professor Nappi ha concluso ringraziando tutti i relatori e partecipanti che contribuiranno a questo importante momento di crescita scientifica e umana, evidenziando l’importanza del confronto tra esperti per continuare a migliorare il benessere e la salute delle pazienti.

Il convegno rappresenta dunque non solo un momento di riflessione sulle sfide ancora aperte nel campo della ginecologia, ma anche un’opportunità di avanzamento nella ricerca e nel trattamento delle patologie femminili, con l’obiettivo di migliorare la vita delle donne attraverso cure sempre più mirate e innovative.