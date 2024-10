Cosimo Mirco Magliocca guida i visitatori nella sua mostra 'Scatti di Scena' a Trani

TRANI – Il celebre fotografo di scena Cosimo Mirco Magliocca sarà protagonista d’eccezione durante le visite guidate della sua mostra personale “Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico”, ospitata al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani fino al 10 novembre. L'artista guiderà i visitatori sabato 5 e domenica 6 ottobre in un'esperienza immersiva attraverso i suoi scatti, offrendo due turni giornalieri alle 10:00 e alle 17:00.

La mostra, curata da Angela Vitrani, rappresenta un'importante retrospettiva sulla carriera di Magliocca, rinomato fotografo internazionale, specializzato nel catturare la magia del teatro e dell’opera. Il percorso espositivo offre un’occasione unica per scoprire l’essenza dell’arte performativa attraverso l’obiettivo del maestro, che ha immortalato spettacoli per istituzioni prestigiose come la Comédie Française, l’Opéra National de Paris e il Théâtre du Capitole de Toulouse.

Le visite guidate e l’apertura straordinaria

In occasione delle visite con l’artista, il Centro culturale polifunzionale della Città di Trani sarà aperto straordinariamente il 5 e 6 ottobre dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti, disponibili al costo di 6 euro, includono anche l’accesso alla Pinacoteca "Ivo Scaringi". Per partecipare alle visite guidate con Magliocca, è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0883/500044 o inviando una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it.

Il progetto “Scatti di Scena”

“La mia mostra fotografica mira a evidenziare il ruolo del fotografo di scena nel catturare l’essenza di una performance artistica,” spiega Magliocca. “Non si tratta solo di documentare un evento, ma di raccontare una storia, trasmettere emozioni e rispettare il lavoro di attori e artisti.” Le immagini esposte non sono semplici fotografie, ma vere opere d’arte che immortalano momenti irripetibili di spettacoli teatrali e operistici sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Tra le opere più rilevanti della mostra figurano scatti premiati a livello internazionale, come “Rusalka” dell’Opéra National du Capitole de Toulouse, vincitrice del Festival Internazionale “Around The World” nel 2022. Inoltre, la sezione “Creazioni” include opere di grande impatto come “Rinascita”, realizzata nello studio parigino con la collaborazione di Xavier Grobert, direttore della fotografia a Hollywood.

Un dialogo tra arte e teatro

Angela Vitrani, curatrice della mostra, sottolinea l’armonia che si è creata tra le opere esposte: “Fin dalla progettazione, ho immaginato la mostra come un teatro in cui l’artista, il pubblico e le opere fossero protagonisti. È un vero e proprio contenitore di idee, emozioni e storie.”

Il talento di Magliocca nel catturare l’essenza del teatro ha consolidato la sua reputazione a livello internazionale. Le sue collaborazioni con il Teatro dell'Opera di Dijon, il Grand Theatre e numerosi altri palcoscenici globali sono una testimonianza della sua capacità unica di trasformare una scena teatrale in una narrazione visiva.

L’esposizione al Palazzo delle Arti Beltrani

Allestita nel piano nobile del Palazzo delle Arti Beltrani, la mostra è visitabile fino al 10 novembre dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 18:00. Il biglietto intero costa 6 euro, mentre il ridotto è disponibile a 4 euro per minori, studenti, docenti e over 65. È possibile acquistare i biglietti al botteghino o tramite carta del docente e carta di merito.

L’evento rientra nella programmazione artistica del Palazzo, realizzata con il sostegno della Città di Trani e il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, nonché con l’intervento della Regione Puglia nell’ambito del progetto “Custodiamo la Cultura in Puglia”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o chiamare il numero 0883.50.00.44.