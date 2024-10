9:45 Piazza del Popolo raduno Autorità Civili e Militari

10:00 Basilica dei SS Medici celebrazione Santa Messa

11:00 Monumento ai Caduti, corteo e cerimonia deposizione Corona d’Alloro e discorsi commemorativi



10 novembre a Coreggia



10:30 Chiesa di San Vito celebrazione Santa Messa

11:30 Monumento ai Caduti, corteo e cerimonia deposizione Corona d’Alloro e discorsi commemorativi



“In questo giorno speciale, celebriamo il passato e anche il nostro impegno, come amministratori, nel contribuire a costruire un futuro di pace e solidarietà”. Conclude Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello “È un invito a restare uniti nel rispetto della nostra storia passata e per il futuro nostro e delle generazioni a venire.”

BARI - In occasione del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il nostro Paese si unisce per commemorare il valore delle donne e degli uomini che hanno servito e difeso la Patria. Questa data segna la fine della Prima Guerra Mondiale e rappresenta un momento di riflessione sul sacrificio e l'impegno di chi ha lottato per la nostra libertà.Le cerimonie ufficiali si svolgeranno in tutto il territorio nazionale, con momenti di commemorazione presso i monumenti ai caduti e nelle piazze delle città italiane. È un'opportunità per rendere omaggio alla memoria di coloro che hanno dato la vita per la nostra indipendenza e per rinnovare il nostro senso di unità e coesione.La città di Alberobello e la sua Amministrazione si uniscono alle celebrazioni invitando tutti i cittadini a partecipare alle manifestazioni e a portare un pensiero di gratitudine verso le Forze Armate, che continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza e della stabilità del Paese.4 novembre 2024 ad Alberobello