Al via la XXXVIII edizione 'Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina' a Bari

BARI - Giovedì 31 ottobre alle 16.30 prenderà il via la XXXVIII edizione del Salone Internazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", in programma nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante fino al 3 novembre 2024.A tagliare il nastro inaugurale ci saranno Gianfranco Lopane, assessore all’Industria turistica della Regione Puglia, Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari, Gaetano Portoghese, amministratore di Pubblivela e patron di Promessi Sposi, Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante. Con loro anche due testimonial: il ballerino Raimondo Todaro, uno dei professori di ballo del talent show "Amici di Maria De Filippi", il quale sarà presente in fiera per tutto il pomeriggio, Vanessa Di Lernia, Miss Mondo Sposa Italia.La parte espositiva, con un 15% in più di espositori rispetto al 2023, accoglierà come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro.Inoltre, nel corso della prima giornata si svolgerà la conference di presentazione dell'evento dedicato al Destination Wedding "International Wedding Summit", che vedrà la partecipazione di 17 wedding planner americani giunti in Puglia per incontrare le aziende del wedding. Loro, impegnati nell’organizzazione di matrimoni in tutto il mondo, hanno aderito in quanto interessati al mercato pugliese, in particolar modo al suo paesaggio, al suo cibo, alle sue location. Durante i 4 giorni di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” visiteranno diverse strutture ricettive dell’area metropolitana barese, assaggeranno l’ottima cucina e sorseggeranno i vini tipici, giocheranno con masterclass e attività per scoprire cos’è la Puglia del Wedding. Infine, dialogheranno con i fornitori della regione in una intensa BtoB Session in fiera.“Ci accingiamo ad aprire le porte al pubblico con dati assolutamente positivi – ha dichiarato Gaetano Portoghese – Abbiamo oltre il 22% di biglietti acquistati on line. Questo è indice sia dell’attenzione nei confronti di questo appuntamento, ma anche un segnale di aumento dei matrimoni nel prossimo biennio. Questo è un forte segnale per tutto il settore”.