'Comolake 2024', la Cooperativa Sociale San Bernardo dalla provincia di Brindisi protagonista alla prestigiosa conferenza internazionale

COMO - La Conferenza Internazionale Comolake 2024, in programma dal 15 al 18 ottobre presso il Centro Internazionale Esposizioni e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello globale per il confronto sulle politiche digitali del presente e del futuro. - La Conferenza Internazionale Comolake 2024, in programma dal 15 al 18 ottobre presso il Centro Internazionale Esposizioni e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti a livello globale per il confronto sulle politiche digitali del presente e del futuro.





L'evento è posto sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, del MIUR, del Ministero del Turismo, del Ministero per lo Sport e del Ministero per la Pubblica Amministrazione.





Tra i relatori di spicco, è atteso l'intervento del Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, Pino Natale.





Dopo una brillante carriera nell'Aeronautica, da sempre affascinato dal mondo del Terzo Settore, Pino Natale ha deciso di dedicarsi anima e corpo ad una realtà, la Cooperativa Sociale San Bernardo, nata nel 2000 dall'iniziativa di nove donne coraggiose, divenendone subito il Direttore Generale.





Natale illustrerà l'importante missione umanitaria e sanitaria svolta dalla sua organizzazione in Madagascar lo scorso settembre. In particolare, presenterà il progetto di telemedicina che mira a connettere l'Africa con il sistema sanitario italiano, con l'obiettivo di istituire un ambulatorio permanente in Madagascar, dove attualmente l'assistenza sanitaria è praticamente inesistente e la vita media oscilla tra i 40 e i 50 anni.





"Sono onorato di partecipare alla Comolake 2024 e di avere l'opportunità di condividere la nostra esperienza in Madagascar" ha dichiarato Pino Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo "Toccare con mano le precarie condizioni di salute della popolazione locale mi ha spinto a intraprendere un percorso di supporto concreto, attraverso l'implementazione di un sistema di telemedicina che possa mettere in connessione l'Africa con la sanità italiana. Il nostro obiettivo è istituire un ambulatorio permanente in Madagascar, per garantire un accesso dignitoso alle cure mediche a una popolazione che oggi non ha quasi mai la possibilità di vedere un medico nella propria vita".





Per la prima volta dalla provincia di Brindisi ci sarà un intervento importante in qualità di speaker alla Comolake 2024, grazie alle capacità di lungimiranza di Pino Natale. In questa veste, con la sua visione strategica, l'impegno e la determinazione, ha condotto per mano la Cooperativa Sociale San Bernardo in un percorso straordinario di crescita nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, partendo dalle radici in un piccolo paese della provincia di Brindisi, per affermarsi oggi come una realtà di respiro internazionale con oltre 600 dipendenti, che svolge missioni sanitarie nel Madagascar ed in futuro amplierà la sua missione, nelle aree più povere del Pianeta. La sua leadership ha dimostrato che una Cooperativa nata in un piccolo centro (Latiano BR) può avere un impatto globale e portare i valori di solidarietà e inclusione sociale a dialogare con il mondo.