Cinema Addiction: al via un ciclo di proiezioni in Puglia

BARI – La Puglia si prepara a vivere un autunno cinematografico d’eccezione con l’inizio del ciclo di proiezioni “Cinema Addiction”, organizzato da Apulia Film Commission. A partire da giovedì 24 ottobre, il progetto avrà luogo simultaneamente in quattro città: Bari, Lecce, Foggia e Taranto. Due rassegne, intitolate “La parola amore esiste” e “Sogno americano”, daranno il via a un’offerta cinematografica plurale e diffusa su tutto il territorio regionale.

L’iniziativa si propone di riscoprire la magia del grande schermo e il valore della visione condivisa, stimolando un ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche. Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, sottolinea l’importanza di questa programmazione invernale: “Dopo il successo di pubblico della rassegna proposta l’estate scorsa a Bari, Cinema Addiction vuole sollecitare un dialogo tra le persone attraverso il cinema. Sarà un’occasione per tornare a confrontarsi, a dibattere e a condividere emozioni.”

Il Programma delle Rassegne

“La parola amore esiste” presenterà quattro film di grandi registi, tutti in versione restaurata, esplorando le complessità dell’amore attraverso diverse poetiche. Le proiezioni includono:

24 ottobre : Le Mepris (1963) di Jean-Luc Godard

: Le Mepris (1963) di Jean-Luc Godard 31 ottobre : La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini

: La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini 7 novembre : Breve film sull'amore (1988) di Krzysztof Kieslowski

: Breve film sull'amore (1988) di Krzysztof Kieslowski 21 novembre: Ferro 3. La casa vuota (2004) di Kim Ki Duk

Il secondo ciclo, “Sogno americano”, si concentrerà sul mito del cinema statunitense e sulle sue evoluzioni dagli anni Settanta ad oggi, con i seguenti titoli:

28 novembre : M.A.S.H. (1970) di Robert Altman

: M.A.S.H. (1970) di Robert Altman 5 dicembre : Re per una notte (1982) di Martin Scorsese

: Re per una notte (1982) di Martin Scorsese 12 dicembre : Crash (1996) di David Cronenberg

: Crash (1996) di David Cronenberg 19 dicembre: Il maestro giardiniere (2022) di Paul Schrader

Dettagli delle Proiezioni

Le proiezioni si terranno in lingua originale con sottotitoli in italiano, ogni giovedì alle 20:30, con ingresso gratuito. Ecco il programma completo per ciascun cinema:

Cineporti di Bari e Lecce e Laltrocinema Cicolella di Foggia:

La parola amore esiste

24 ottobre: Le Mepris

31 ottobre: La prima notte di quiete

7 novembre: Breve film sull'amore

21 novembre: Ferro 3. La casa vuota

Sogno americano

28 novembre: M.A.S.H.

5 dicembre: Re per una notte

12 dicembre: Crash

19 dicembre: Il maestro giardiniere

Cineporto di Taranto - Spazioporto:

La parola amore esiste

27 ottobre: Le Mepris

3 novembre: La prima notte di quiete

7 novembre: Breve film sull'amore

24 novembre: Ferro 3. La casa vuota

Sogno americano

1 dicembre: M.A.S.H.

5 dicembre: Re per una notte

12 dicembre: Crash

22 dicembre: Il maestro giardiniere

Conclusioni

“Cinema Addiction” rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di cinema e per chi desidera riscoprire il fascino della sala cinematografica. Con una programmazione di alta qualità, Apulia Film Commission punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, favorendo il dibattito e la condivisione di esperienze attraverso la settima arte.

Un’iniziativa che non solo arricchisce l’offerta culturale della regione, ma si propone di rinnovare il legame tra il pubblico e il cinema, in attesa di illuminare l’autunno pugliese con storie emozionanti e indimenticabili.