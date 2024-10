ADE 2024: il futuro dell’intelligenza artificiale nell’audiovisivo è già realtà

BARI - Si è conclusa la seconda edizione dell’Apulia Digital Experience (ADE), evento internazionale organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission, che ha portato alla Fiera del Levante di Bari, per tre giorni, i maggiori professionisti e aziende del settore digitale e creativo. L’obiettivo dell’evento è stato esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) e del metaverso nell’industria dell’audiovisivo e del cinema, sottolineando le opportunità e le sfide che queste tecnologie presentano per il settore.

Il Direttore Generale di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha commentato l’importanza di questo evento: “Il successo della seconda edizione rappresenta un passo avanti, non solo nella collaborazione tra Apulia Film Commission e Rai Com, ma anche nella nostra capacità di concentrare l’attenzione sul futuro dell’industria cinematografica. IA e metaverso stanno ridisegnando il sistema, e noi intendiamo consolidare questo appuntamento come momento di confronto e aggiornamento per il mondo dell’audiovisivo.”

Roberto Genovesi, Direttore Progetti speciali di Rai Com e Direttore Artistico dell’ADE, ha espresso grande soddisfazione: “È stata una straordinaria esplorazione del futuro dell’audiovisivo. Abbiamo avuto l’opportunità di analizzare le potenzialità dell’IA, osservando come la tecnologia possa offrire al settore opportunità senza precedenti e sottolineando l’importanza di un’integrazione etica e sostenibile.”

Il progetto vincitore: “Folk.lore”

Il contest “A visual storytelling of Puglia through AI” ha visto trionfare il progetto Folk.lore di Andrea Sabatini, Giovanni Zarrelli e Francesco Criscuolo, premiato per la capacità di unire innovazione tecnologica e tradizione. Folk.lore offre un’esperienza immersiva del territorio pugliese attraverso storie popolari, promuovendo un turismo sostenibile e arricchendo la fruizione culturale tramite percorsi personalizzati che sostengono le realtà locali.

Premi internazionali per l’eccellenza nel licensing digitale

Durante ADE 2024 sono stati assegnati anche i Digital Licensing Excellence Awards, primo premio globale dedicato al licensing digitale:

Best Digital Influencer Award : Winx Club: Spread magic, not hate (Rainbow Spa, The Cybersmile Foundation e Teemill), un progetto contro il cyberbullismo.

: Winx Club: Spread magic, not hate (Rainbow Spa, The Cybersmile Foundation e Teemill), un progetto contro il cyberbullismo. App&Game : Fall Guys (Devolver Digital e Maurizio Distefano), un gioco che ha riscosso successo a livello globale.

: Fall Guys (Devolver Digital e Maurizio Distefano), un gioco che ha riscosso successo a livello globale. Best Digital Property : Team Jay, cartone animato di Juventus FC.

: Team Jay, cartone animato di Juventus FC. Best Metaverse Brand Extension Award : Miraculous RP: Quests of Ladybug & Cat Noir (Miraculous Corp).

: Miraculous RP: Quests of Ladybug & Cat Noir (Miraculous Corp). Best Digital Retail Experience: Teenage Mutant Ninja Turtles (Paramount Global).

Una menzione speciale è stata attribuita a Jakala per il progetto Minions Market Mania.

L’Apulia Digital Experience, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2024” con risorse POC Puglia 2014-2020, conferma la propria missione di promuovere il cinema e l’audiovisivo, rafforzando il ruolo di Bari come polo di innovazione digitale per il settore.