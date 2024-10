Serie C, l'Altamura vince 2-0 sulla Juventus Next Gen al San Nicola

Nel secondo tempo al 5’ De Graca di testa sfiora il pareggio. Al 13’ Rolando per poco non riesce a segnare. Al 30’ Franco su punizione non inquadra la porta. Al 42’ Molinaro non concretizza una buona occasione. Al 91’ l’ Altamura raddoppia con Minesso di testa su cross di Molinaro. Primo successo dell’ Altamura in questo campionato al “San Nicola”.





Quarta vittoria dell’ Altamura in questo torneo. L’Altamura è decima in classifica con 13 punti insieme al Sorrento. La Juventus Next Gen è ultima con 6 punti.

L’ Altamura vince 2-0 contro la Juventus Next Gen al “San Nicola” nell’ undicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 14’ Franco va vicino al gol. Al 14’ Ledonne di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 25’ Dipinto sfiora la rete. Al 45’ l’ Altamura passa in vantaggio con Palermo, tocco al volo di destro.