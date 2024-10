Al via la quarta edizione di 'AVANT Festival': musica contemporanea, dibattiti e trekking

Stroon (ph ph Kateřina Fialová)

Questo sabato 12 e domenica 13 ottobre, il boutique festival torna con live performances, presentazione di libri, hiking fronte mare, e degustazioni.





Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna AVANT, il boutique festival nato con l’obiettivo di esaltare e valorizzare il patrimonio umano e naturalistico del Salento tramite concerti, degustazioni e visite al patrimonio naturalistico e architettonico. Questa edizione declina il tema dell'ingiustizia sociale e ambientale e della crescente tendenza alla disumanità.





Il programma di sabato 12 ottobre, presso le Officine Culturali Ergot (dalle 20.00 – ingresso gratuito - inizio concerti ore 21.45), è interamente dedicato a concerti, con musicisti di fama internazionale in musica contemporanea ed elettronica. Tra gli artisti in scaletta, il musicista elettronico nigeriano-francese Aho Ssan, affiliato a Other People di Nicolas Jaar; la chitarrista contemporanea ungherese Zsofia Boros, parte della nota etichetta ECM Records; il sound artist slovacco Stroon, con la sua strumentazione elettronica e il vibrafono.





Il programma di domenica 13 ottobre, inizia con un trekking mattutino presso Porto Selvaggio (dalle 9.30 alle 15.00 – ingresso con prenotazione obbligatoria a info@18meridianoescursioni.it ). Il festival continua poi nuovamente presso le Officine Culturali Ergot (dalle 20.00 – ingresso gratuito - inizio concerti ore 21.30). Si terrà la presentazione del libro di Andrea Benedetti, uno dei pionieri della scena electro e techno italiana, con il suo ultimo libro "La Visione Techno". Lo scrittore discuterà con Ennio Ciotta, Mirko Verdesca, Giacomo Fronzi e Mauro Accoto del futuro e del rapporto tra tecnologia, musica e umanità. Si prosegue con il concerto del musicista elettronico e sassofonista svizzero Simon Spiess, con una performance sax e elettronica, e il dj set di chiusura del produttore Isolate.





Il festival, da quest’anno, espande la sua visione e collaborazioni internazionali, iniziando a cooperare con le istituzioni svizzere Ambasciata di Svizzera in Italia e Pro Helvetia, con l’ente slovacco Istituto Slovacco a Roma, e con l’organizzazione ungherese Hangveto in ambito del più ampio progetto UPBEAT Platform, un network europeo di festival musicali responsabili fondato con l’obiettivo di diffondere pratiche di sviluppo comunitario sostenibile tramite la musica. Si confermano inoltre la collaborazioni con Forum Austriaco di Cultura Roma, Fondazione Nuovi Mecenati, Centro Ceco a Roma; Fondazione Italia Patria Bellezza, che patrocina i progetti artistici italiani che esaltano la bellezza del patrimonio italiano; CSV Brindisi-Lecce, in ambito del progetto "Strade Volontarie – Nidi di Pace 2024", volto a preservare e facilitare l’attività di volontariato europeo in chiave sicura e solidale.





