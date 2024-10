Alberto Urso torna con il nuovo singolo 'Atlantide'

Venerdì 1 novembre, esce il nuovo singolo “Atlantide” di Alberto Urso, l’inedito che riporta l’artista in Italia dopo un tour internazionale che lo ha visto impegnato con oltre centocinquanta concerti tra Stati Uniti e Canada ed anticipa il nuovo progetto discografico in lavorazione nel 2025.

Dopo la vittoria ad ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2019, Urso ha intrapreso una carriera sul territorio nazionale e non solo; voce moderna e potente del genere musicale pop-lirico, diverse sono le collaborazioni come quelle con Katherin Jenkis, Russell Crowe e pubblicazioni che nel corso degli anni lo hanno portato a distinguersi per la sua generosità e autenticità. Un’artista che sin dai suoi inizi è riuscito ad unire più generazioni; nel 2022 la sfida oltre confine, si unisce al gruppo canadese The Tenors, che lo porta ad intraprendere impegni all’estero con esibizioni alla Hollywood Bowl di Los Angeles, alla Royal Albert Hall di Londra e al Radio City Music All di New York con Lang Lang, eseguendo musica Disney in collaborazione con Disney World.

Con tre album ed oltre venti brani, è la volta di “Atlantide”, il nuovo singolo è un invito all’amore, un racconto di una storia ritrovata che viene raccontata attraverso le melodie dal gusto internazionale, moderno e intenso.