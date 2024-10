Grande partecipazione al XII Congresso Regionale della FAILP CISAL Puglia: riconfermato Giuseppe Silvio L'Abbate come Segretario Regionale

Durante il congresso, è stata ufficializzata la rielezione, per acclamazione, del Dott. Giuseppe Silvio L'Abbate a Segretario Generale Regionale della FAILP CISAL Puglia. Un mandato rinnovato, che premia l'impegno costante del sindacato nel rappresentare e tutelare i lavoratori pugliesi di Poste Italiane in un contesto di profonda trasformazione digitale e sociale. "Il nostro compito è quello di tracciare un nuovo patto sociale che metta al centro il valore del lavoro e la dignità dei lavoratori" ha dichiarato L'Abbate nel suo intervento.





"Rappresentiamo l'ultimo baluardo contro un consociativismo cronico e siamo pronti a lavorare senza alcuna sudditanza o timore reverenziale, per garantire un futuro stabile e prospero ai lavoratori." All'evento hanno preso parte numerosi invitati di rilievo, tra cui la Dott.ssa Mariangela Gaudiano, Responsabile di Relazioni Industriali di Puglia e Basilicata per Poste Italiane S.p.A., Gennaro Tabacchini, in rappresentanza della Segreteria Nazionale. Presenti anche esponenti del mondo politico, a testimonianza dell'importanza dell'incontro e del ruolo cruciale che il sindacato ricopre nelle dinamiche del lavoro regionale. La partecipazione dei delegati e la presenza di rappresentanti di istituzioni e azienda hanno dato spessore al confronto su temi fondamentali quali la digitalizzazione, la coesione sociale e il futuro dei lavoratori di Poste Italiane. Particolarmente significativa è stata la numerosa partecipazione dei lavoratori postali, che hanno seguito i lavori congressuali anche in diretta streaming. Un evento di questo tipo, trasmesso online e seguito da molti lavoratori, rappresenta un segnale di cambiamento, un'apertura verso un modello sindacale partecipativo e inclusivo, capace di guardare al futuro. Il congresso si è concluso con un appello del Dott. L'Abbate alla comunità sindacale: "Il sindacato deve diventare sempre più un luogo di ascolto e partecipazione. Solo così potremo affrontare le sfide del futuro con fiducia e determinazione, insieme ai lavoratori, per costruire un percorso condiviso in cui digitalizzazione e dignità del lavoro vadano di pari passo."





La FAILP CISAL Puglia, grazie alla leadership riconfermata di L'Abbate e al supporto dei lavoratori, si prepara dunque a consolidare il proprio ruolo e a rafforzare il patto tra sindacato e lavoratori, con uno sguardo fermo verso il futuro e le sfide che attendono Poste Italiane e il mondo del lavoro.

BARI – Si è svolto venerdì, presso la suggestiva sala della Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari, il XII Congresso Regionale della FAILP CISAL Puglia, dal titolo "Sindacato e Lavoratori: Un Nuovo Patto per il Futuro Sociale e Digitale di Poste Italiane". L’evento ha registrato una numerosa partecipazione, segno della crescente attenzione per il futuro del lavoro in Poste Italiane, del forte radicamento al territorio della FAILP CISAL Puglia e della necessità di un nuovo modello sindacale che sia sempre più al passo con i tempi e vicino ai lavoratori.