Altamura: Giuseppe Simone nuovo rinforzo in attacco

- L'Altamura ha ufficialmente acquisito a titolo definitivo l'attaccante Giuseppe Simone, 20 anni, svincolato. Il giovane calciatore ha firmato un contratto con la squadra pugliese fino al 30 giugno 2025, e sarà a disposizione del tecnico Daniele Di Donato per il prosieguo della stagione.Simone ha iniziato la stagione con il Taranto, disputando una sola partita il 23 agosto contro il Giugliano, nella prima giornata del girone C di Serie C. Si è svincolato dalla squadra jonica il 31 agosto.La carriera di Simone è iniziata nel settore giovanile dell'Under 15 del Bari, per poi proseguire nella Roma, nella Sampdoria Under 18 e nel Monopoli Primavera, fino ad arrivare al Taranto. Ora sarà un importante rinforzo per l'attacco dell'Altamura, che punta alla salvezza in campionato.Il tecnico Di Donato dovrà decidere se schierare Simone dal primo minuto nella sfida contro il Latina, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15 al “Francioni”, o se utilizzarlo come opzione a partita in corso.