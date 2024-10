Arresto a Ceglie del Campo: 22enne in carcere per violenza sessuale su minorenne

BARI - Un'operazione della Polizia di Stato di Bari ha portato all'arresto di un 22enne di Ceglie del Campo, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne.L'episodio risale al 6 luglio 2023, quando la vittima, all'epoca 16enne, fu attirata in un casolare abbandonato del paese dal suo ex fidanzato e dall'arrestato. Qui, approfittando dell'assenza del ragazzo, il 22enne avrebbe consumato la violenza sessuale con minacce e violenza fisica, causando alla giovane lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.La denuncia della vittima, che si è confidata con un'amica, ha permesso alla Squadra Mobile di Bari di avviare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica. Grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.Le indagini hanno inoltre rivelato che il 22enne, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, era ai domiciliari con braccialetto elettronico per una rapina commessa a settembre del 2023. Nonostante ciò, ha commesso questo grave reato, dimostrando una totale disprezzo per la legge.