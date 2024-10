Maltempo in Italia: allerta rossa in Emilia-Romagna, criticità in Sicilia e Calabria

Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo causata da una vasta perturbazione di origine atlantica. Oggi, sabato 19 ottobre, forti temporali e piogge intense hanno colpito molte regioni italiane, con fenomeni particolarmente persistenti in alcune aree della Pianura Padana e nelle regioni meridionali.

Allerta della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna, mentre restano in vigore allerta arancione su altre zone della stessa regione e su Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il resto del territorio italiano, incluse regioni come Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio, è sotto allerta gialla. In molte di queste zone, si registrano già danni e disagi.

Sicilia: esondazioni e frane

In Sicilia, la situazione è critica: il fiume Salso è esondato in diversi punti a Licata, nell’Agrigentino, inondando ampie zone della città. Cinque persone sono state salvate dai vigili del fuoco grazie all’intervento di un elicottero. Il maltempo ha invaso il quartiere "Africano" e piazza Gondar, costringendo gli abitanti a evacuare le proprie case.

A Caltanissetta, l'ospedale Sant'Elia ha subito danni a causa del distacco di un pluviale, che ha provocato allagamenti nelle sale operatorie e nel pronto soccorso. Fortunatamente, la struttura ha ripreso piena attività questa mattina.

Situazione altrettanto drammatica a Ginostra, sull'isola di Stromboli, dove frane e smottamenti hanno portato massi e fango fino nelle abitazioni, tranciando cavi elettrici e distruggendo recinzioni.

Catania sott’acqua

A Catania, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, come via Etnea, dove l’acqua ha raggiunto i marciapiedi. Episodi drammatici si sono verificati in città: uno scooter è stato trascinato via dall’acqua, mentre il proprietario è stato soccorso da passanti dopo essere stato trasportato dalla corrente. Anche alcune auto sono state spostate dall'acqua. A Misterbianco, sommozzatori hanno salvato automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture.

Emilia-Romagna: evacuazioni in corso

La situazione è particolarmente preoccupante anche in Emilia-Romagna, dove è stato dichiarato lo stato di mobilitazione straordinaria della Protezione Civile. A Bagnacavallo, nel Ravennate, è stata ordinata l’evacuazione totale di diverse zone già colpite dalle alluvioni dei mesi scorsi. Anche a Budrio e Molinella, nel Bolognese, sono in corso evacuazioni nelle aree vicine agli argini dell’Idice, dove il livello dei fiumi continua a destare preoccupazione.

Con il maltempo destinato a proseguire nelle prossime ore, l'allerta resta massima in molte regioni del Paese, e si temono ulteriori danni e disagi.