Il Milan batte l'Udinese 1-0. A decidere il match un lampo di Chukuewze al 13' che con un preciso rasoterra batte Okoye. Nella ripresa i friulani, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Reijnders, nel primo tempo, non si rendono pericolosi, anzi rischiano la capitolazione per i pericoli portati da Pulisic e Abraham.