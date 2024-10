Arte e critica sociale al BiG Festival di Bari: il collettivo Democracia e Nuria Güell protagonisti della mostra 'Enjoy the Collapse'

BARI – Per la decima edizione del Bari International Gender Festival (BiG), il Focus Arte Contemporanea esplora le pratiche radicali e provocatorie del collettivo spagnolo Democracia, guidato dagli artisti Iván López e Pablo España, che operano per decostruire le strutture di potere e svelarne le contraddizioni. In programma un talk e la mostra Enjoy the Collapse, curata da Pamela Diamante in collaborazione con Spazio Murat, che aprirà il 5 novembre con opere multimediali incentrate sui temi del potere e del collasso sociale. La mostra sarà arricchita da un’opera di Nuria Güell, la cui arte interroga le convenzioni sociali attraverso una lente critica sui temi di genere e resistenza sociale.

Il 4 novembre, alle ore 11:00 presso la Biblioteca Metropolitana De Gemmis, la curatrice e docente Giuliana Schiavone, ricercatrice in Studi Interdisciplinari di Genere, dialogherà con Democracia per approfondire la visione artistica del collettivo, noto per politicizzare lo spazio pubblico e sovvertire il discorso egemonico. Citando la critica d’arte Lucy Lippard, Schiavone rifletterà su come l’arte possa diventare “propaganda contro la propaganda”, favorendo nuove consapevolezze e azioni di resistenza.

Il 5 novembre, alle ore 19:00 a Spazio Murat, l’inaugurazione della mostra Enjoy the Collapse presenterà una serie di opere audiovisive e installazioni di Democracia, che esplorano la società contemporanea attraverso un filtro ironico e dissacrante, mettendo in discussione la realtà costruita dai media. Nuria Güell, presente con un’opera video, arricchisce l’esposizione con una prospettiva di critica politica e sociale, amplificando il dialogo tra arte e resistenza civile.

Informazioni sulla mostra:

Titolo : Enjoy the Collapse

: Enjoy the Collapse Curatela : Pamela Diamante

: Pamela Diamante Luogo : Spazio Murat, Piazza del Ferrarese, 1 (Bari)

: Spazio Murat, Piazza del Ferrarese, 1 (Bari) Date : 5 - 24 novembre 2024

: 5 - 24 novembre 2024 Orari : Martedì - Sabato, 10:00 - 20:00

: Martedì - Sabato, 10:00 - 20:00 Ingresso: 3 euro

Per ulteriori informazioni, contattare Spazio Murat al +39 080 205 5856.