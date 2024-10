Con Tawave la formazione d’impresa arriva a Taranto

TARANTO - Fare a Taranto formazione aziendale di altissimo livello giocando con i mattoncini Lego con esperti di livello nazionale!È una delle tante scommesse che hanno vinto le straordinarie donne dell’associazione tutta al femminile "surfHers" e dell’Agenzia di Branding Larry Agency che, nella suggestiva cornice del Mon Rêve Ecogreen Resort, hanno organizzato TAWAVE 2024, il primo business retreat a Taranto su innovazione e digitalizzazione delle imprese.Per questa manifestazione alcuni dei massimi esperti italiani dell’innovazione e della digitalizzazione delle imprese, sono giunti nel capoluogo jonico per formare i team e i manager delle aziende che hanno aderito all’iniziativa.TAWAVE nasce a Taranto nel 2021 come singolo evento, nel corso degli anni e dopo essere stato itinerante, in questa quinta edizione è ri-partito da Taranto con una formula nuova e vincente: legare il business e la cultura d'impresa al territorio, alla conoscenza delle tradizioni locali e delle associazioni attive a Taranto e al benessere delle persone attraverso un format originale ed extra-ordinario: il business retreat.L'Associazione surfHers e Larry Agency, agenzia di branding, hanno così contribuito a creare un contenitore unico: iniziato il 24 ottobre con un prologo alla scoperta della città di Taranto a favore degli ospiti e dei partecipanti, si è poi sviluppato in due giornate con numerosi workshop al Mon Rêve, location scelta per coniugare la natura e il mare – risorsa del territorio – con temi all'avanguardia come l'Employer Branding e l'Intelligenza Artificiale.Oltre ai workshop riservati alle aziende partecipanti, il TAWAVE ha voluto offrire al territorio anche un main talk gratuito in cui gli esperti presenti a Taranto hanno incontrato professionisti, stakeholder e aziende locali, lanciando suggestivi spunti di riflessione sull'Employer Branding e sull'Intelligenza Artificiale; l’evento – sold out da subito – è stato strutturato su due round table moderate da Alessandro Ladiana, Communication Manager di Teleperformance Italia.Mariagrazia Efato, Presidente dell’associazione surfhers, e Stefania Ressa, CEO Larry Agency e vicepresidente dell’associazione surfHers, hanno così commentato il successo della manifestazione: «anche quest’anno TAWAVE è stata un'onda potentissima, che ha messo al centro l'importanza dell'innovazione come leva di sviluppo per Taranto. Abbiamo invertito il paradigma tale per cui siamo noi a doverci spostare dal Sud e da Taranto per formarci. In occasione di questa quinta edizione, invece, abbiamo ospitato grosse aziende nazionali e professionisti provenienti da tutta Italia combinando formazione, cultura, conoscenza del territorio ed esperienza. Ogni persona che abbiamo incontrato è stata un'occasione unica, per visione e capacità di saper fare e saper essere il cambiamento. Questa quinda edizione del TAWAVE ha rappresentato l'occasione per portare avanti quella rivoluzione che ha avuto origine tre anni fa».