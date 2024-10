Assemblea Pubblica di Confindustria Bari e BAT al Teatro Petruzzelli con Tajani, Casellati e Nordio

BARI – Al Teatro Petruzzelli si terrà l’Assemblea Pubblica di Confindustria Bari e Barletta Andria Trani, un evento di grande rilevanza che vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali. Dopo la relazione del presidente di Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana, prenderanno la parola il vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati.L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Bari, Vito Leccese, e del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La chiusura dell’assemblea sarà affidata al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.A condurre i lavori sarà Fabio Tamburini, direttore de “Il Sole 24 Ore”. L’ingresso è fissato per le ore 9.00 e l’evento si concluderà alle ore 13.00. La partecipazione avviene su invito, mentre per gli accrediti stampa è disponibile un link dedicato【https://forms.gle/dg3YN4aGbUpZFNBk6】.L’assemblea rappresenta un’occasione di confronto su tematiche economiche e istituzionali fondamentali per lo sviluppo del territorio e del sistema industriale pugliese.