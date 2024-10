30 anni di Avis Capurso: Capurso intitola una piazza ai "Donatori di Sangue"

CAPURSO - Il prossimo 6 ottobre 2024, Capurso celebrerà un evento significativo: l’intitolazione della piazza antistante la Biblioteca Comunale D'Addosio ai "Donatori di sangue", in occasione del 30° anniversario della fondazione dell'AVIS locale.Fondata il 29 gennaio 1994, l'AVIS Capurso ha operato per trent'anni come un punto di riferimento per la raccolta del sangue. Con circa 700 soci attivi, l’associazione riesce a raccogliere mediamente 600 sacche di sangue e plasma all’anno, garantendo così l’autosufficienza del comune. L’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), infatti, ha fissato in 40 unità di sangue intero per 1000 abitanti la quota media necessaria al fabbisogno minimo per l'autosufficienza."L’intitolazione della piazza non è un gesto autocelebrativo, ma vuole cristallizzare il messaggio della cultura della donazione e sottolineare l’importanza dell’associazionismo volontario. Vuole essere un richiamo a tutta la cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni, al valore umanitario e universale che la donazione di sangue volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole riveste”.Così il Consiglio Direttivo dell'AVIS CAPURSO nella richiesta di intitolazione della piazza, per “onorare il gesto gratuito e vitale che i donatori di sangue compiono assiduamente”, all’amministrazione comunale.“È con profondo orgoglio che celebriamo il 30° anniversario dell'Avis Capurso. Dal 1994, i donatori di sangue della nostra comunità hanno rappresentato un esempio straordinario di altruismo e solidarietà. Con un gesto semplice, ma di inestimabile valore, aiuta il prossimo, spesso senza conoscere chi riceverà il loro dono. Per rendere omaggio a questi eroi silenziosi, intitoleremo una piazza della nostra villa comunale ai 'Donatori di Sangue', affinché il loro contributo rimanga vivo nel cuore di Capurso e sia d'ispirazione per le generazioni” afferma il Sindaco Michele Laricchia.L'evento del 6 ottobre vedrà la partecipazione dei presidenti dell'AVIS Regionale, Provinciale e di numerose sezioni comunali. Sarà una giornata di festa e riflessione, in cui la comunità potrà celebrare insieme ai donatori e ai volontari l'importanza della donazione di sangue. L’AVIS Capurso invita i cittadini a partecipare alle celebrazioni e a riflettere sull'importanza della donazione.