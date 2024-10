Fiera del Levante: Firmata l’intesa Regione-Ufficio Scolastico Puglia per la promozione della salute nelle scuole

BARI – Oggi in Fiera del Levante è stata firmata un’importante intesa tra la Regione Puglia, rappresentata dal direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, e l’Ufficio Scolastico Regionale, con il direttore generale Giuseppe Silipo. L’accordo è parte del “Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole”, un’iniziativa volta a diffondere corretti stili di vita tra i giovani e promuovere la cultura della salute nelle scuole pugliesi.L’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Regione e Ufficio Scolastico: “Il protocollo è una struttura consolidata e fondamentale per la prevenzione tra i nostri bambini e ragazzi. Insegna loro, ad esempio, a mangiare sano e a fare movimento, contribuendo a una vita felice e serena.”Il progetto, avviato nel 2011 e giunto alla 13° edizione, coinvolge oltre 200 scuole e più di 60.000 studenti ogni anno. Vito Montanaro ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Attraverso l’informazione e la diffusione dei corretti stili di vita, partendo dai banchi di scuola, possiamo formare cittadini consapevoli della propria salute. Il bilancio di questi anni è decisamente positivo.”Giuseppe Silipo, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha ribadito l’impegno comune: “La Regione e il Dipartimento di Promozione della Salute guardano a tutte le scuole, dai più piccoli agli studenti delle secondarie, con l’obiettivo di far sì che la comunità scolastica partecipi attivamente alla promozione della salute.”Nehludoff Albano, dirigente del Servizio Promozione della Salute della Regione Puglia, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra mondo scolastico e sanitario per la prevenzione di fenomeni come dipendenze e rischi. Il nuovo Catalogo Scuola Salute è uno strumento fondamentale per la diffusione delle buone pratiche nelle scuole, offrendo attività specifiche per studenti e docenti.Le scuole avranno tempo fino al 31 dicembre 2024 per aderire ai progetti tramite il portale Puglia Salute, sezione Prevenzione【https://www.sanita.puglia.it/scuola/catalogo】.