Bambino rapito a Brindisi, Caroli (FDI): 'Grazie ai poliziotti, angeli che hanno evitato una tragedia'

BRINDISI - Un potenziale dramma è stato evitato a Brindisi grazie all'intervento tempestivo di una pattuglia delle Volanti della Questura. Un uomo di origine gambiana, con precedenti per atti osceni davanti a minori e minacce con coltello, ha cercato di rapire un bambino di 10 anni mentre questo camminava con la sorella di 19 anni nella periferia della città.Fortunatamente, i poliziotti erano nelle vicinanze e, grazie al loro intervento, sono riusciti a fermare l'uomo, scongiurando il peggio. L'episodio ha suscitato grande riconoscenza da parte della famiglia del bambino, a cui si è unito l'onorevole Luigi Caroli di Fratelli d'Italia. “Sono da considerarsi veri e propri angeli”, ha affermato Caroli, lodando il coraggio e la prontezza dei poliziotti.Tuttavia, Caroli ha espresso preoccupazione per la dinamica dell'accaduto: nonostante la gravità della situazione, nessun passante o automobilista è intervenuto per aiutare la ragazza che tentava disperatamente di trattenere il fratello. “Qualcuno ha chiamato il 113, ma nessuno si è avvicinato per fermare l'uomo. Su questo, come comunità, dovremmo tutti riflettere”, ha aggiunto l’esponente politico.L'intervento dei poliziotti, avvenuto per una fortunata coincidenza di presenza sul posto, ha evitato una tragedia. Caroli ha sottolineato l'importanza di fare chiarezza su episodi del genere, evidenziando come l'uomo non fosse un irregolare ma già noto alle forze dell'ordine per precedenti gravi.