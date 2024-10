Banana Moon celebra il World Pasta Day con la signora Nunzia e Young Hash

BARI - Venerdì 25 ottobre, dalle 17, nello store Banana Moon di Bari, in occasione del World Pasta Day, si terrà uno speciale evento che vedrà la partecipazione di Nunzia, celebre pastaia di Bari vecchia diventata famosa per le sue orecchiette e del rapper barese Young Hash.Durante la serata sarà possibile incontrare e scambiare due chiacchiere con il giovane musicista 23enne e assistere al workshop tenuto da Nunzia, che preparerà dal vivo le orecchiette baresi e le offrirà ai partecipanti per un assaggio. A fare da sottofondo sarà il dj-set di Adriano Santamaria, in arte Holyghetto, giovane dj barese classe ’99 noto per la sua originalità sia nella ricerca musicale che nelle tecniche di mixaggio.La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con il brand di abbigliamento streetwear Dolly Noire, sarà possibile con l’acquisto di un qualsiasi articolo del marchio milanese, che per celebrare il World Pasta Day ha realizzato una t-shirt speciale con la stampa della foto di Nunzia sul petto, acquistabile in edizione super limitata solo da Banana Moon e sul sito bananabenz.it. Nunzia Caputo è “la signora delle orecchiette” di Bari vecchia, nota sui social come la regina delle pastaie del borgo antico del capoluogo pugliese. È infatti una delle storiche preparatrici della pasta simbolo della Puglia, le orecchiette, che lei realizza a mano da quando era bambina, come le hanno insegnato la nonna e la mamma, sempre lì nella sua casa in via Arco Basso, ormai meta fissa di caterve di turisti. Sostenitrice dei valori espressi dalla tradizione regionale, è tuttavia sempre pronta a esplorare nuove culture e sapori che poi ama raccontare ai suoi oltre centomila followers.Young Hash, al secolo Angelo Nicola Chiarelli, è un rapper barese esponente della nuova scena pugliese che lentamente si sta imponendo nel panorama underground italiano, cresciuto ispirandosi ai flow e all’attitudine della trap americana, a cui ha però aggiunto nei suoi testi i modi di dire, le cadenze e i cliché pugliesi, forgiando uno stile verace, tecnico e dissacrante. L’autoproclamato “Checco Zalone della trap italiana” trasforma le “hoes” e le “bicthes” dei cliché trap in “La pupa” e “La zia”, e non sono più i diamanti e i vestiti firmati a settare il lifestyle dell’artista, bensì le cene a base di cozze e di crudi di pesce in riva al mare. Il desiderio di Young Hash è quello di trasmettere la bellezza genuina del Sud e di chi lo vive, senza prendersi mai troppo sul serio e, al contempo, senza mai diventare parodistico.Nel corso dell’appuntamento, per tutti i maggiorenni, sarà offerto anche del vino delle cantine Terre di San Vito.: 0805232671: 17:00