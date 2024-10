Nugnes e Alpha Studio lanciano una special edition: nasce 'A٠Trani', la loro collezione in una esclusiva gift box

TRANI - Nugnes, la boutique punto di riferimento del fashion e dell’eleganza a Trani e Alpha Studio, prestigioso marchio toscano specializzato in maglieria, presentano l’esclusiva special edition A٠Trani. Un progetto creativo che interpreta la tradizione di due terre: la Toscana e la Puglia. Da questo incontro nascono una maglia e un profumo, che saranno presentati presso la boutique Nugnes a Trani, venerdì 25 ottobre in Corso Vittorio Emanuele 189, a partire dalle ore 19:00.La collezione A٠Trani genera dalla sinergia tra la tradizione, la conoscenza della grande storia della moda e delle sue tendenze da parte di Nugnes e la rinomata azienda di maglieria toscana Alpha Studio, che da oltre 35 anni si distingue per la qualità dei suoi materiali pregiati e per la cura dei dettagli. Questa collaborazione celebra il meglio del Made in Italy, valorizzando artigianalità e design contemporaneo attraverso un progetto creativo che richiama valori condivisi di inclusività e qualità senza tempo.A٠Trani sarà disponibile in una gift box in edizione limitata, che includerà un capo esclusivo di maglieria, realizzato con un prezioso mix di cashmere e setae una fragranza creata dal maestro profumiere Sileno Cheloni, che evoca il comfort e la raffinata leggerezza del cashmere. Questa essenza ideata su misura, guida l’immaginazione in un viaggio dalla Toscana alla Puglia, con note che richiamano la brezza marina e l’atmosfera mediterranea, offrendo un’esperienza olfattiva che collega i due mondi.L'evento del 25 ottobre sarà un’occasione per scoprire la nuova collezione e immergersi in un’esperienza di stile unica. La boutique Nugnes si trasformerà in un’elegante oasi di creatività, arricchita da installazioni artistiche e dettagli sensoriali, con un cocktail party accompagnato da musica dal vivo. Gli ospiti potranno esplorare uno spazio dove moda e arte si fondono, grazie a un’installazione artistica site-specific che racconta la storia di A٠Trani, trasformando la boutique in una galleria che arricchisce l’esperienza visiva e sensoriale.Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, visita: https://it.nugnes1920.com/pages/alpha-studio-x-nugnes