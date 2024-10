Banda Minima Garantita, esce il libro che celebra vent'anni di musica e amicizia

Esce il libro della band "Banda Minima Garantita", edito da Edizioni Jolly Roger, che celebra vent'anni di musica e amicizia. Quest'opera non è solo un racconto di aneddoti e momenti chiave delle performance del gruppo, ma anche una riflessione intensa su cosa significa realmente fare musica insieme. Attraverso le pagine, i lettori possono scoprire come la passione per la musica possa trasformare semplici colleghi di lavoro in compagni di un viaggio straordinario, superando la semplice esecuzione musicale per approdare a una vera condivisione di vita

Il libro è arricchito dall'introduzione di Lisa Di Giovanni, giornalista e scrittrice, che imposta un tono riflessivo e coinvolgente per l'intera narrazione. Le dinamiche interpersonali, i successi, le sfide e l'evoluzione del gruppo sono narrati con uno stile frizzante e scorrevole che rende il lettore un testimone quasi partecipe delle loro serate e delle loro performance. "Banda Minima Garantita" è un inno alla gioia di fare musica e un'ode all'amicizia, mostrando come le note possano essere il collante di relazioni durature e significative. È un testo essenziale per chiunque veda nella musica non solo arte, ma uno spazio di espressione e di crescita personale.

La musica ha il potere straordinario di connettere le persone, e "Banda Minima Garantita" è un tributo vivido a questo potere. Il libro, pubblicato da Edizioni Jolly Roger, racconta la storia di un gruppo di musicisti amatoriali che, partendo da una semplice iniziativa di team building aziendale, hanno tessuto una trama di amicizia e condivisione lunga vent'anni. Con una narrazione che fluisce attraverso aneddoti e riflessioni personali, il libro si presenta non solo come un racconto delle loro avventure musicali, ma anche come una riflessione.

Il libro si apre con una prefazione che introduce i lettori alla natura quasi casuale, ma decisamente fortunata, della formazione della band. Da qui, il lettore viene portato attraverso i vari capitoli che dettagliano le origini del gruppo, le scelte del repertorio, le dinamiche di gruppo durante le prove, le performance live ei momenti particolari che hanno segnato la loro carriera. La struttura del libro è ben organizzata, offrendo una chiara sequenzialità degli eventi e una profonda immersione nelle esperienze.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è la sua capacità di catturare l'evoluzione del gruppo. Dai primi giorni di incerte jam session nei garage alla formazione di una band coesa che si esibisce regolarmente, il libro esplora come la passione congiunta per la musica possa superare le differenze personali e professionali. La narrazione è arricchita da episodi che illustrano non solo i successi, ma anche le sfide e i conflitti interni, rendendo il racconto autentico e riconoscibile.

In sintesi, "Banda Minima Garantita" è un'opera che tocca il cuore di chiunque creda nell'arte come espressione di vita condivisa. È un promemoria che la musica non è solo un passatempo, ma un viaggio emotivo che trascende le note e si radica nelle relazioni che costruiamo con gli altri. Questo libro è consigliato a chiunque sia appassionato di storie di musica e amicizia, offrendo uno sguardo intimo su cosa significa realmente vivere e respirare musica insieme.

Sabato 12 ottobre 2024, presso la Locanda Blues di Roma (Via Cassia 1284), la Banda minima Garantita festeggerà vent'anni di carriera musicale e amicizia con un concerto speciale. La serata, che verrà moderata da Lisa Di Giovanni, offrirà un viaggio musicale che ripercorre due decenni di successi della band, accompagnati da brani inediti e celebri del loro repertorio. Sarà presente il CEO di Edizioni Jolly Roger: Fabio Gimignani.

Il gruppo, composto da Massimo Lai (voce), Alessio Lai (voce), Antonio De Santis (basso/voce), Emilio Ripiani (chitarra), Mauro Moriconi (chitarra) e Raffaele Longo (batteria), promette una serata all’insegna dell’emozione e della musica dal vivo.

Oltre al concerto, in prima assoluta, verrà presentato il libro "Banda minima Garantita", che racconta la storia della band e i momenti più significativi della loro carriera, un'opera che celebra non solo il loro percorso musicale, ma anche il forte legame di amicizia che li unisce da sempre.









Dettagli dell'evento:

- Cena: ore 20:30

- Inizio spettacolo: ore 21:30

- Prenotazioni al numero: +39 06 30310097