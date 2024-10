Torna a Castrignano De’ Greci e Lecce il MA/IN festival

LECCE - Giunto all’ottava edizione, torna il MA/IN festival dedicato alla musica elettroacustica, alle performance audiovisive, alle installazioni sonore. Il festival si svolgerà il 10 e 11 ottobre presso KORA – centro del contemporaneo di Castrignano De’ Greci e il 12 ottobre al Teatro Paesiello di Lecce. - Giunto all’ottava edizione, torna il MA/IN festival dedicato alla musica elettroacustica, alle performance audiovisive, alle installazioni sonore. Il festival si svolgerà il 10 e 11 ottobre presso KORA – centro del contemporaneo di Castrignano De’ Greci e il 12 ottobre al Teatro Paesiello di Lecce.





Organizzata dall'associazione LOXOSconcept, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, la partnership della BCC Basilicata e della Fondazione Carical, il patrocinio dei comuni di Lecce, Matera e Potenza, la media partnership di Rai Radio3, la nuova edizione è dedicata al tema Side-Real che evoca quelle dimensioni parelle e sfuggenti, siderali, che la poetica elettroacustica si propone di sondare liberando nuove possibilità percettive. Info e programma www.mainfest.it





Appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di musica elettronica e di sperimentazioni sonore è sicuramente quello di sabato 12 ottobre alle 21:00 al teatro Paesiello di Lecce con Robert Henke. Figura chiave attraverso la quale leggere gli ultimi 30 anni di musica elettronica, Henke porta a Lecce la sua live performance "Dust": un’esplorazione intensa di una trama sonora, loop poliritmici pulsanti che offrono al pubblico un insieme di immagini evocative e oniriche. Robert Henke è un artista poliedrico che nella sua lunga carriera ha realizzato composizioni musicali, installazioni audiovisive e spettacoli performativi ma è anche conosciuto per essere uno dei creatori del software di produzione musicale Ableton Live. L’artista, infatti, sarà anche protagonista di una masterclass neii giorni 10 e 11 ottobre presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.





Prima dell’esibizione di Robert Henke, il compositore Fabio Machiavelli proporrà la sua "Machines Inside Me", un live performance realizzata con strumenti elettromeccanici autocostruiti in cui il performer e le macchine interagiscono in maniera eguale allo sviluppo della produzione sonora.





Il 10 e 11 Ottobre, il MA/IN festival è ospite di KORA – Centro del Contemporaneo a Castrignano De’ Greci dove, a partire dalle 20:30, proporrà performance, concerti e installazioni di artisti provenienti da tutto il mondo, selezionati attraverso una call internazionale che LOXOSconcept propone ogni anno.





Entrambi i giorni sarà possibile fruire delle installazioni "Parallel" e "Chamber of Visions".





"Parallel" è una installazione interattiva di Daphne Ting e Teng Xue che invita il pubblico a interagire con essa tramite il suono e la luce; ispirata alle esperienze di migrazione degli artisti, l’installazione vuol far riflettere sui temi dell’integrazione culturale e della percezione.





"Chamber of Visions" è una installazione VR realizzata da Crea K//Lab, laboratorio dei processi intermediali del Conservatorio di Frosinone coordinato da Valerio Murat e dedicato alla pratica di nuove tecniche, linguaggi e forme di espressione artistica.





Giovedì 11 ottobre, poi, saranno presentate le composizioni acusmatiche "Memoria" di Diego Ratto e "Zooming" di Bowen Wu e la live performance "Paesaggi Integrati" di Simone Sims Longo che intreccia computer music, elettroacustica e techno.





Venerdì 12 ottobre, infine, sarà dedicato alla composizione acusmatica "Animal Farm" di Alexis Blais, alle performance audiovisive "Boatnoa" di Tania Cortes Becerra e Oscar Bahamonde e "Refractive Index" di Marian Essl.





