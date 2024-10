Bari, al via la perimetrazione delle occupazioni di suolo pubblico per le attività economiche

BARI - Dopo appena 45 giorni, arriva il primo risultato tangibile dell'iniziativa annunciata da Lorenzo Leonetti, consigliere comunale e "Sindaco della notte" di Bari. A partire da lunedì, inizierà la perimetrazione delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche della città. Questo intervento ha l’obiettivo di salvaguardare la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e turisti, garantendo nel contempo un maggiore controllo sullo spazio effettivamente occupato dalle attività commerciali.

Il nuovo sistema prevede la delimitazione delle aree di occupazione esterna dei locali tramite l’utilizzo di piccole indicazioni a pavimento, posizionate in corrispondenza della superficie autorizzata. Questa misura non solo contribuirà a mantenere l'ordine cittadino, ma faciliterà anche un migliore utilizzo degli spazi urbani senza interferire con le attività economiche che operano nel rispetto delle normative.

"Si tratta di un intervento che mette ordine nella città, ma che non ostacola chi lavora rispettando le regole," ha sottolineato Leonetti. "Oggi, insieme al Direttore Generale e all'assessore Pietro Petruzzelli, abbiamo fatto visita alle attività di Corso Vittorio Emanuele per verificare di persona come queste novità potranno essere applicate".

Il risultato è frutto di un lavoro di squadra, come evidenziato dallo stesso Leonetti, che ha voluto ringraziare il sindaco Vito Leccese per la fiducia riposta in questa proposta, e gli assessori Carla Palone e Pietro Petruzzelli per il loro supporto e impegno nel portare avanti l'iniziativa.

Con questa azione, l’amministrazione comunale mira a coniugare la vivibilità degli spazi pubblici con le esigenze economiche delle attività, offrendo un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita nel centro cittadino, in linea con un uso più equilibrato e regolamentato del suolo urbano.