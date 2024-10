La moda Made in Puglia chiude l’International Business Week alla Fiera del Levante

BARI - Si è conclusa oggi l’International Business Week, l’evento organizzato dal settore Internazionalizzazione della Regione Puglia nell’ambito della 87esima edizione della Fiera del Levante. La giornata finale è stata dedicata alla moda pugliese e alle opportunità di crescita nel mercato asiatico, con particolare focus sul Giappone.La settimana ha visto una serie di iniziative mirate all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi e all’attrazione di investimenti esteri. Il programma ha coinvolto aziende del territorio interessate ad espandere la propria visibilità su mercati strategici come Nord America, Canada e Giappone. Tra gli eventi principali, si sono svolti workshop settoriali dedicati al design, all’agroalimentare e alla moda, oltre a incontri B2B con buyer esteri. Questi ultimi, partendo da Bari, hanno visitato le sedi delle eccellenze produttive regionali, grazie a tour nelle principali città della Puglia.Particolarmente significativa è stata la missione incoming di sei buyer giapponesi, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Tokyo, interessati al settore tessile, dell’abbigliamento e delle calzature pugliesi. La giornata di oggi ha segnato la conclusione di questa missione con due appuntamenti di rilievo: il workshop “Puglia, the International land of fashion: le opportunità offerte dal mercato giapponese” e un fashion show che ha visto sfilare le creazioni di 8 aziende pugliesi selezionate per la Fashion Week di Milano, oltre all’esposizione di altre realtà che hanno aderito alla call della Regione.All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, e Francesca Zampano, dirigente della Sezione Promozione del Commercio. Presenti anche rappresentanti del settore industriale e buyer giapponesi come Shinnosuke Tadano di Abientot Tokyo e Lisa Nagao di Abiste Corporation.“Abbiamo voluto concludere questa settimana così importante, in cui buyer dal Nord America, Canada e Giappone hanno potuto toccare con mano l’imprenditorialità pugliese, dedicando l’ultima giornata alla moda, un settore su cui stiamo investendo molto,” ha dichiarato Delli Noci. “La Puglia si distingue per la creatività italiana e per una lunga tradizione artigianale, elementi che permettono alle nostre aziende di produrre capi d’alta moda che competono a livello internazionale. L’interesse crescente del mercato giapponese verso il nostro settore fashion, dimostrato in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo e durante la missione a Tokyo, ci ha spinto a rafforzare questa relazione con la presenza dei buyer giapponesi sul nostro territorio”.La giornata ha evidenziato il ruolo della moda pugliese come eccellenza del Made in Italy, in grado di competere sui mercati asiatici e globali. Guardando al futuro, la Regione Puglia vede nella partecipazione all’Expo di Osaka del 2025 un’importante opportunità per consolidare ulteriormente la sua presenza in Asia, come sottolineato dagli ultimi dati settoriali che indicano una crescente domanda di prodotti di alta qualità provenienti dall’Italia.L’International Business Week si è quindi rivelata un importante momento di confronto e crescita per le imprese pugliesi, in particolare quelle del settore moda, offrendo nuove prospettive di sviluppo e internazionalizzazione in un mercato in espansione come quello giapponese.