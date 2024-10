Bari, approvato protocollo d'intesa per nuovi progetti di sicurezza urbana

BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Prefettura di Bari per la realizzazione di progetti finanziati dal Fondo per la sicurezza urbana, istituito dal Ministero dell’Interno. Il Comune di Bari ha ottenuto un finanziamento di 1.544.400 euro per il triennio 2024-2026, che sarà utilizzato per potenziare la sicurezza urbana attraverso interventi concreti in varie zone della città.

Gli obiettivi del progetto

L'assessora Palone ha spiegato che l'intento principale è rafforzare i presìdi territoriali della Polizia locale, soprattutto nelle aree di maggiore aggregazione giovanile, per contrastare il degrado e migliorare la qualità della vita nei quartieri. Il progetto mira a restituire ai cittadini la fiducia e la collaborazione con le forze dell’ordine, favorendo una maggiore percezione di sicurezza negli spazi pubblici.

I progetti finanziati

Potenziamento della Sala operativa del Comando di Polizia locale

Questo intervento prevede l'adeguamento dell’impianto di climatizzazione e l'installazione di un sistema sonoro di emergenza (EVAC) e di rilevamento fumi, per migliorare la sicurezza operativa del personale. "Assi-curiamo la città"

Il progetto mira a rafforzare i controlli nelle aree giovanili problematiche, aumentando le ore di servizio della Polizia locale. Gli interventi saranno indirizzati in base alle segnalazioni di cittadini, comitati di quartiere e associazioni di commercianti, per contrastare comportamenti irrispettosi e promuovere una riqualificazione sociale degli spazi pubblici. Installazione di sistemi di videosorveglianza e controllo targhe (targa system)

Saranno installate nuove videocamere in scuole ed edifici pubblici, insieme al potenziamento dei sistemi di controllo del traffico veicolare. Il sistema targa system consentirà di incrociare i dati con le banche dati istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

Stanziamenti per il 2024

Per il 2024 è stato previsto uno stanziamento di 514.800 euro, suddiviso tra:

“Assi-curiamo la città” : 117.852,84 euro per le spese operative del progetto.

: 117.852,84 euro per le spese operative del progetto. “Installazione sistemi di videosorveglianza e targa system”: 396.947,16 euro per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche a supporto della sicurezza stradale e urbana.

Il progetto complessivo rafforzerà la presenza della Polizia locale e contribuirà a migliorare la sicurezza e la vivibilità urbana, rispondendo alle esigenze dei cittadini e delle realtà locali.