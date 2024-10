Ue, Palmisano (M5S): 'Puglia ospiterà missione commissione Regi. Obiettivo sarà migliorare impiego dei fondi'

"In Commissione Sviluppo Regionale (Regi), del Parlamento Europeo, é stata approvata la mia proposta di svolgere una missione in Puglia nel 2026. Una delegazione dei componenti della Commissione, provenienti da diversi Stati Membri, sarà in Puglia al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili per migliorare e incrementare l’impiego dei fondi europei, con particolare attenzione ai progetti strategici nei settori chiave come la sanità, l’agricoltura, le infrastrutture". Lo annuncia l’eurodeputata del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. "In Commissione Sviluppo Regionale (Regi), del Parlamento Europeo, é stata approvata la mia proposta di svolgere una missione in Puglia nel 2026. Una delegazione dei componenti della Commissione, provenienti da diversi Stati Membri, sarà in Puglia al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili per migliorare e incrementare l’impiego dei fondi europei, con particolare attenzione ai progetti strategici nei settori chiave come la sanità, l’agricoltura, le infrastrutture". Lo annuncia l’eurodeputata del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano.





"La Commissione Regi, incaricata di politiche regionali e di coesione, rappresenta – aggiunge - un’asse cruciale per il Sud Italia, poiché contribuisce alla riduzione delle disuguaglianze territoriali e alla promozione di uno sviluppo sostenibile e armonioso". L’europarlamentare evidenzia come "la missione del 2026 sarà un’opportunità preziosa per tutto il sud Italia: la Puglia, la Calabria, la Campania, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise hanno diritto a uno sviluppo sano e giusto". "Il nostro impegno continuerà affinché le risorse europee siano gestite in modo ottimale per garantire – conclude Valentina Palmisano - un futuro prospero alla nostra terra e al Paese intero".