Bari-Catanzaro 1-1: Dorval apre, Iemmello risponde. Caserta espulso nel finale

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di Serie B, il Bari ha pareggiato 1-1 contro il Catanzaro allo stadio "San Nicola". Nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa, i calabresi sono riusciti a recuperare nel secondo tempo, con un finale di partita acceso e ricco di emozioni.

Primo tempo: Bari avanti con Dorval

La partita inizia con un Bari determinato a fare bene davanti al proprio pubblico. Al 15’, è Mantovani a rendersi pericoloso con un colpo di testa, ma non riesce a trovare la porta. Al 23’, Biasci va vicino al gol, ma la sua conclusione non si concretizza.

Il vantaggio dei pugliesi arriva al 29’: Pucino mette in mezzo un cross preciso e Dorval, con un destro al volo, porta il Bari sull’1-0. Il Catanzaro prova a reagire e al 35’ Compagnon sfiora il pareggio, mentre al 37’ è Maita a fallire una buona occasione per gli ospiti.

Secondo tempo: Iemmello pareggia, Caserta espulso

Nel secondo tempo il Catanzaro scende in campo con maggiore convinzione. Al 6’, Sibilli non inquadra la porta con il sinistro. Il Bari prova a chiudere la partita, ma al 19’ Koutsoupias non riesce a finalizzare una buona opportunità. Subito dopo, al 20’, Falletti spreca un’occasione da posizione favorevole.

Il gol del pareggio arriva al 29’: su un passaggio di La Mantia, Iemmello scaglia un sinistro da fuori area che non lascia scampo al portiere del Bari. Da quel momento, entrambe le squadre cercano il gol della vittoria. Al 32’ Coulibaly va vicino alla rete, mentre al 40’ è D'Alessandro ad avere un’occasione per portare avanti i biancorossi.

Il finale si infiamma al 42’, quando l’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, viene espulso per proteste nei confronti dell’arbitro.

Con questo pareggio, il Bari continua la sua corsa in campionato e si prepara a sfidare lo Spezia nella decima giornata, in programma venerdì 25 ottobre alle 20:30 allo stadio "Picco".