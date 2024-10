Bari: Fratelli d'Italia chiede chiarezza sulle opere di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito

BARI, SANTO SPIRITO - Fratelli d'Italia esprime forte preoccupazione per i ritardi e tutte le problematiche emerse in questi mesi riguardanti i lavori di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito e chiede un intervento deciso e trasparente da parte dell'amministrazione comunale."È fondamentale che cittadini ed esercenti siano informati in maniera precisa e tempestiva sui tempi di completamento dei lavori," dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia Municipio V, Luca Cicciomessere e aggiunge - "la situazione attuale, caratterizzata da continui ritardi e scarsa qualità delle opere, non è accettabile. Il nostro lungomare è un'importante risorsa per la comunità e i tempi di realizzazione annunciati in pompa magna da chi governa il Comune da più di 20 anni non sono stati rispettati. Avevano promesso di completare l’opera nell’arco temporale massimo di un anno ma sono ancora in alto mare”.Fratelli d'Italia chiede:1. un aggiornamento dettagliato sullo stato attuale dei lavori che includa un cronoprogramma ufficiale, aggiornato e rivisto in funzione delle reali tempistiche di completamento dell’opera;2. trasparenza su tutti i problemi riscontrati e sulle azioni correttive messe in atto dall'amministrazione comunale e dalle imprese appaltatrici;3. maggiore coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali e una comunicazione più frequente e chiara su tutte le fasi dei lavori;4. la previsione di azioni congiunte di verifica dello stato dell’arte e della qualità delle opere per la responsabilizzazione delle imprese coinvolte.“Basta frottole. è giunta l’ora di dare risposte chiare assumendosi tutte le responsabilità e Fratelli d'Italia farà sentire la voce dei cittadini ed esercenti in Consiglio Comunale ed in Consiglio Municipale - dichiara Laura De Marzo (consigliere comunale FdI) - e aggiunge – faremo battaglia ad ogni livello per ottenere soluzioni efficaci, rapide e definitive, ridurre al minimo i disagi per cittadini ed esercenti e garantire che il lungomare di Santo Spirito venga completato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità come questo territorio merita dopo anni di promesse cadute nel vuoto assoluto su tutti i fronti"."In Municipio - continua Krizia Colaianni, capogruppo FdI in Consiglio Municipale - abbiamo richiesto una commissione congiunta (I e II, ovvero lavori pubblici e commercio) per verificare nel dettaglio la situazione e nei prossimi giorni effettueremo una serie di sopralluoghi alla presenza dei tecnici del dipartimento urbanistica di Fratelli d'Italia, per constatare dal punto di vista tecnico se vi sono difetti strutturali e finiture non conformi agli standard di qualità previsti dal progetto".