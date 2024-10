L’Italia delle Regioni a Bari: confermata la presenza del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano

BARI - La terza edizione de L’Italia delle Regioni “La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?”, organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la Regione Puglia, sarà dedicata ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, e a come questi potranno ridurre le disparità e i gap generazionali, conducendo le Regioni e il Paese verso una nuova era di crescita e sviluppo.Gli incontri istituzionali saranno ospitati nel miglio dei teatri di Bari: Piccinni, Petruzzelli e Margherita. Domenica 20, la cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Tra RegionTalks e VisionMeetings ministri, presidenti di Regione, assessori regionali, accademici, stakeholders, rappresentanze di giovani si confronteranno su intelligenza artificiale, nuove competenze, lavori del futuro, transizione digitale, cambiamenti climatici.Il 21 ottobre è prevista la presenza dei Ministri Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani).Il 22 ottobre parteciperanno ai tavoli i Ministri Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) e Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione).A chiudere il Festival, il 22 ottobre insieme al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e al sindaco di Bari Vito Leccese, ci sarà il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano.