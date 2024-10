Bari, la Parrocchia del Redentore aderisce all’iniziativa della prima giornata del Rosario

BARI - L'iniziativa che nasce inizialmente dal desiderio di Papa Francesco di «dedicare l'anno che precede l'evento giubilare, il 2024, a una grande "sinfonia" di preghiera», è diventata la modalità concreta di accogliere l’invito del successore di Pietro di digiunare e pregare per la pace proprio nel giorno della memoria liturgica della Madonna del RosarioI promotori della giornata di preghiera hanno invitato tutte le realtà ecclesiali a partecipare alla speciale iniziativa il 7 ottobre 2024, recitando la preghiera alla Vergine Maria alle ore 19:00 del fuso orario locale di ciascun partecipante.Il primo Rosario verrà recitato alle 19:00 del 7 ottobre in Nuova Zelanda, presso la parrocchia mariana nel territorio Maori di Pukekaraka, Ōtaki, Aotearoa.Alle 19:00 ora italiana, l'arcivescovo Rolandas Makrickas guiderà la recita del Rosario nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma, nella cappella della Madonna Salus Populi Romani e a quella stessa ora nella Piazza del Redentore a Bari si innalzerà la preghiera di quanti vorranno unirsi in una corale pinvocazione alla Madre del Principe della Pace.Ufficio Stampa Redentore Salesiani Bariufficiostamparedentore@gmail.com