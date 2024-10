Serie C: Il Monopoli vince 1-0 contro l’Altamura al 'San Nicola' nella ottava giornata del girone C

- Il Monopoli ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta battendo l’Altamura per 1-0 nella sfida valida per l’ottava giornata di andata del girone C di Serie C, disputata allo stadio "San Nicola". Il gol decisivo è arrivato al 19' del primo tempo, grazie a una splendida conclusione da fuori area di Pace, su assist di Bulevardi.La partita si è accesa sin dai primi minuti: al 13', Leonetti del Monopoli è andato vicino a sbloccare il risultato, ma la sua occasione non è stata concretizzata. Tuttavia, pochi minuti dopo, Pace ha sorpreso la difesa avversaria con un sinistro potente dai 25 metri che ha battuto il portiere dell’Altamura. Prima dell'intervallo, al 44', Peschetola ha sfiorato il raddoppio per il Monopoli, ma la sua conclusione non ha trovato la rete.Nella ripresa, i biancoverdi hanno continuato a spingere per consolidare il vantaggio. Al 1', Yeboah ha mancato di poco il gol del 2-0, mentre al 4' Vazquez ha fallito un'altra occasione importante, non inquadrando la porta con un tiro di sinistro. Al 13', Sabbatani ha avuto un’ottima opportunità di testa, ma non è riuscito a schiacciare il pallone in rete.L'Altamura ha cercato di reagire, ma le sue occasioni non hanno impensierito la solida difesa del Monopoli. Al 36', Bruschi ha sfiorato il pareggio su calcio di punizione, ma il pallone è finito fuori di poco. Al 43', Bulevardi ha fallito una buona occasione per chiudere la partita, e nel recupero, al 91', Molinaro ha sprecato una clamorosa opportunità da posizione favorevole. L'ultima emozione della gara è arrivata al 93' quando Sabbatani, con un colpo di testa, ha colpito la traversa, sfiorando il raddoppio per il Monopoli.Con questa vittoria, il Monopoli ottiene il quarto successo in trasferta e sale al primo posto in classifica con 16 punti, a pari merito con il Picerno. L'Altamura, invece, resta nelle zone basse della classifica, al quintultimo posto con 7 punti, in compagnia di Crotone, Latina e Avellino.Una vittoria preziosa per il Monopoli, che consolida così le sue ambizioni di vertice, mentre l'Altamura dovrà trovare il modo di risalire dalla parte bassa della classifica.