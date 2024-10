Bari, presentata edizione 2024 di 'Promessi Sposi': Puglia destinazione del turismo wedding

BARI - Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, salone internazionale diventato ormai il punto di riferimento esclusivo per il destination wedding della Regione Puglia, in programma nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico dal 31 ottobre al 3 novembre.All’incontro erano presenti Gianfranco Lopane, assessore regionale all’Industria turistica, Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, Ottavia Grassi, responsabile prodotto turistico Pugliapromozione, Gaetano Portoghese, amministratore di Pubblivela, Sabrina Scura, docente dell’istituto Santarella-De Lilla di Bari.Durante la conferenza stampa sono state presentate le quattro giornate della manifestazione, che accoglierà tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, 270 espositori tra atelier, sale ricevimenti, chef e pasticcerie, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro (+15% rispetto al 2023). Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza, ma anche da altre regioni d’Italia.“La Puglia è ormai una destinazione wedding – ha affermato l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane - Prima del covid eravamo saliti sul podio di quelle che sono le destinazioni internazionali dove le coppie straniere vengono a sposarsi e ora ormai siamo tra le regine del settore. In questo senso stiamo lavorando affinché l'intera filiera legata al matrimonio possa essere sempre più integrata e in termini di qualità sempre più elevata, per cui gli sforzi che facciamo anche attraverso la partecipazione alla Fiera che stiamo promuovendo ci permetteranno sempre di più di accompagnare gli operatori in un percorso di qualità ed internazionale”.“Promessi Sposi è una fiera che cresce sempre di più – ha dichiarato Gaetano Frulli -. Con gli organizzatori stiamo lavorando per renderla un evento che deve portare la consapevolezza della qualità e della quantità di lavoro che c’è dietro il mondo del wedding. Oggi per la Puglia il matrimonio rappresenta uno dei business più importanti, soprattutto per le aziende che lavorano attorno a questo settore. Noi di Nuova Fiera del Levante dobbiamo non solo incentivarla, ma dobbiamo assolutamente creare la connessione per farla diventare sempre più internazionale, proprio nell’ambito del processo che abbiamo avviato con progetti quali Galleria delle Nazioni. Noi saremo presenti, saremo al fianco degli organizzatori perché per noi questo è un appuntamento strategico che valorizza non solo la nostra Fiera ma tutto il territorio della nostra regione”.“Le regioni italiane preferite dagli stranieri per la celebrazione delle loro nozze sono 5 tra cui la Puglia, in media un matrimonio costa dai 54 ai 59 mila euro ad evento, le cerimonie di coppie straniere sono circa 500, quindi immaginiamo l’indotto economico che si genera – ha analizzato Ottavia Grassi - Tra i luoghi prescelti dalle coppie straniere troviamo soprattutto ville, agriturismi, luoghi vicini al mare per riti simbolici, location tutte molto suggestive. Le aree di provenienza delle coppie sono principalmente gli Stati Uniti, ma anche Gran Bretagna, Germania, Francia, Australia. Dai dati si registra anche un aumento dei matrimoni LGBTQ+ e di quelli con riti simbolici. Diminuiscono invece il numero di invitati e i giorni di permanenza, si prediligono cerimonie con pochi intimi e in luoghi anche poco conosciuti, quindi più autentici. Noi attraverso questi eventi stiamo cercando di far capire quanto la Wedding Destination può incidere positivamente sul PIL della Regione”."L’educazione emozionale è una strategia educativa volta a sviluppare le competenze socio-emotive – ha spiegato la professoressa Sabrina Scura -. Durante la 'Fiera Promessi Sposi' i nostri alunni presenteranno il tema dell'amore, esplorandolo non solo come concetto interpersonale, ma ampliandolo all'amore per il territorio, per la natura e per le tradizioni locali”.“Siamo giunti alla XXXVIII edizione di questo salone internazionale che consolida un progetto importante nato lo scorso anno, e che promuove il destination wedding in Puglia – ha affermato Gaetano Portoghese -. Per il 2024 si svolge in due momenti: dal 31 ottobre al 3 novembre in occasione di Promessi sposi si terrà l’edizione pugliese della ‘International wedding summit’, che accoglierà a Bari una delegazione di 17 wedding planner tutti americani, particolarmente interessati al nostro territorio per le cerimonie delle coppie loro clienti, mentre dal 7 al 10 novembre a Monopoli presso masseria Torrepietra si terrà la seconda edizione di ‘PugliaIn wedding tourism’, e avremo 17 wedding planner provenienti da diversi paesi (Kuwait, Emirati arabi, Canada,USA, Francia, Inghilterra, Russia), tutti specializzati in incoming e outgoing, nonché in matrimoni extralusso, anche loro molto attratti dai nostri luoghi come destinazione di matrimoni stranieri. Questo ambizioso doppio progetto, risultato ammesso all’avviso prodotti turistici di Pugliapromozione e Regione Puglia, ha il focus sul ‘destination wedding’ in una regione come la Puglia che ormai in Italia è al top per attrattiva di matrimoni stranieri. Abbiamo voluto cogliere questa tendenza e farne un traino per lo sviluppo dell'economia turistica. Queste due delegazioni di wedding planner sono affascinate dalla nostra Puglia e non vedono l’ora di scoprirla”.