Bari: ricevuto a Palazzo di Città il console ucraino Maksym Kovalenko

BARI - È stato ricevuto oggi a Palazzo di Città dal sindaco Vito Leccese e dalla vicesindaca Giovanna Iacovone il console Generale d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko.

Il console è in città al fine di discutere alcune questioni di rilevante importanza che riguardano i rapporti tra la città di Bari e l’Ucraina, in particolare il tema del gemellaggio tra la città di Bari e la città di Mykolaiv e un accordo con la Regione Puglia.

“Siamo lieti di comunicare al console che il gemellaggio con la città di Mykolaiv, dopo le modifiche richieste dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è pronto per essere nuovamente trasmesso ai loro uffici per l’ottenimento del nullaosta - ha dichiarato Vito Leccese -. Concludendo l’iter per l’istituzione del gemellaggio con la città di Mykolaïv intendiamo onorare il legame storico e spirituale che unisce Bari e l’Ucraina nel nome di San Nicola, santo protettore di entrambe le nostre comunità. In questo difficile momento storico, Bari abbraccia con amicizia e vicinanza il popolo ucraino, rinnovando la propria solidarietà e sostegno.”

“In vista della prossima sottoscrizione del gemellaggio tra Bari e Mykolaïv e di quello già sottoscritto con la città di Černivci - ha dichiarato la vicesindaca Giovanna Iacovone - intendiamo dare operatività agli accordi avviando studi congiunti e intensificando lo scambio di buone pratiche sulle politiche di sostenibilità urbana. Potremmo promuovere collaborazioni che favoriscano la rigenerazione dei territori, sviluppando progetti di ricerca e scambio culturale che coinvolgano gli studenti universitari. Sarebbe anche interessante lavorare insieme su progetti pilota che possano rappresentare modelli innovativi di sviluppo urbano, mirati a rafforzare i legami culturali tra le nostre comunità.”

“Siamo lieti che il gemellaggio sia prossimo all’approvazione e intendiamo promuovere ancor ulteriormente la cooperazione tra le Regioni del sud e l’Ucraina - ha dichiarato Maksym Kovalenko -. In vista della possibile sottoscrizione di un accordo tra la Regione Puglia e la Regione di Vinnycja vorremmo proporre anche un memorandum tra la città di Bari e la città di Bar, situata nel territorio di Vinnycja, per consolidare il legame storico che unisce le due città. Desideriamo inoltre rafforzare il nostro legame con Bari attraverso la nomina del console onorario in città, così che i cittadini ucraini possano beneficiare di un punto di riferimento consolare direttamente nel capoluogo pugliese.”