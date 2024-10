M5S: “Orgogliosi dell’approvazione in Giunta della delibera per le nomine del Comune di Bari nelle società partecipate”

BARI - “Siamo orgogliosi che il primo provvedimento proposto in Giunta dall’assessore Nicola Grasso sia la delibera contenente i nuovi criteri per le nomine dei rappresentanti del Comune di Bari nelle società partecipate, approvata ieri. Da sempre come M5S siamo convinti che chiunque si appresti ad amministrare una società pubblica debba farlo con disciplina e onore e con la massima professionalità e competenza, nel rispetto dell’equilibrio di genere e del ricambio generazionale, secondo i principi e i valori a cui si ispira da sempre la nostra politica". Lo dichiarano il coordinatore provinciale del M5S Raimondo Innamorato e i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli.

“Quanto auspicato dal Movimento 5 Stelle in termini di Controlli sulle società partecipate - continua Innamorato - diviene realtà grazie al lavoro svolto dall’Assessore M5S prof. Nicola Grasso, in occasione della definizione dell’indirizzo afferente alle linee guida. Nel protocollo d’intesa che abbiamo sottoposto all’attenzione degli allora candidati sindaci Michele Laforgia e Vito Leccese, prevedevamo proprio quanto oggi tradotto con l’atto approvato. Come Movimento 5 Stelle proseguiremo su questo solco, perché si possa dare atto alla forte esigenza di rinnovamento esplicitata con il voto dai baresi che, nei nostri principi e ideali, trova fondamento e materializzazione. Sono diverse le novità previste rispetto al passato come ha già spiegato l’assessore Grasso. Si stabilisce ad esempio che chi sarà nominato come rappresentante del Comune di Bari in Enti e Società partecipate dovrà avere requisiti di professionalità e di onorabilità molto rigidi e qualificanti, quindi non potrà essere condannato, né essere destinatario di misure cautelari né rinviato a giudizio. Dovrà inoltre essere laureato, avere comprovate competenze ed esperienze professionali, imprenditoriali, direttive o accademiche in campo economico, giuridico o gestionale. Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio e la sua adozione rappresenterà un passo in avanti importante per la città, nel segno della buona amministrazione e della legalità, priorità della Amministrazione Leccese dal primo giorno di mandato. Ringraziamo il sindaco Vito Leccese, la vicesindaca Giovanna Iacovone per il grande lavoro di supporto giuridico e di condivisione politica di tutti gli aspetti qualificanti di questo atto e gli altri esponenti delle forze politiche di maggioranza, che hanno fornito dei contributi per costruire un testo che rappresenta un elemento di forte coesione per l’amministrazione della nostra città”.