Bari, rimonda del secco sui lecci di piazza Umberto: da questa mattina al lavoro squadre della Multiservizi

BARI - Sono iniziate questa mattina in piazza Umberto, a cura della Bari Multiservizi, le operazioni di rimonda del secco dei 200 esemplari di leccio (Quercus ilex) presenti in piazza Umberto, nel Municipio I. Si tratta di un’operazione di potatura più leggera che può essere effettuata in ogni stagione per rimuovere le parti secche o ammalate delle piante al fine di ridurre l'infestazione di cocciniglie, funghi e parassiti, arieggiare le chiome e favorire l'ingresso della luce, supportando così le piante senza causare stress.Gli interventi in corso fanno seguito ai trattamenti fitosanitari - azioni di endoterapia con iniezione diretta nel tronco di sostanze caratterizzate da proprietà sistemiche che attraverso il sistema vascolare raggiungono le chiome - condotti in orario notturno sulla gran parte dei lecci presenti sul territorio cittadino, con prodotti fitosanitari ammessi in ambito urbano e fertilizzanti per via aerea.“Nell’arco di tre settimane gli interventi di rimonda, già effettuati sugli alberi di leccio in piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà, e in piazza Vittorio Emanuele, a Ceglie, saranno estesi ai lecci in via Trevisani, sempre al Libertà, e in piazza San Francesco, a Japigia - spiega l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino -. Con il settore Giardini, l’assessorato comunale all’Ambiente è impegnato a mettere in atto ogni azione utile a contrasto della patologia che ha colpito i lecci della nostra città, sebbene siamo consapevoli che in alcuni casi, a causa della siccità e delle temperature estreme raggiunte la scorsa estate, i rimedi adottati potrebbero non risultare efficaci, come accaduto purtroppo in alcune città italiane e spagnole”.