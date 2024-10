Bari, venerdì 4 ottobre Rudy Smaila al Country Devur Club per il primo appuntamento della stagione con i dinner show

Torna l’esclusivo appuntamento con i grandi protagonisti dell’italian style nei live dinner show più attesi in Puglia





BARI - Il Country Devur Club di Bari riapre le porte del suo raffinato ristorante venerdì 4 ottobre alle ore 21 con la travolgente band di Rudy Smaila.





Il noto showman, speaker radiofonico e conduttore Smaila, figlio del celebre Umberto che ha animato le notti più folli della costa Smeralda, porterà in Puglia i più grandi successi nazionali ed internazionali attraverso il suo stile unico, ingredienti infallibili per il coinvolgimento del pubblico che si ritroverà non solo a cantare, ma anche a ballare e scatenarsi sulle note dei brani che hanno scritto la storia della musica degli anni ’80 e ‘90. Torna così a Bari l’atteso appuntamento con i dinner show all’insegna del divertimento in puro Italian style con i protagonisti più importanti della scena nazionale. Rudy Smaila sarà il primo performer ad inaugurare le selezionatissime serate del Country Devur Club che promette grandi nomi anche per la stagione 2024/25.





L’esclusivo club di Bari sarà ancora una volta palcoscenico delle voci più illustri nel panorama dell’intrattenimento di alto livello, ormai tappa imprescindibile per gli artisti presenti nei più rinomati locali italiani ed esteri, frutto della collaborazione con Inside Emotions. Il club è pronto ad accogliere gli ospiti in un luogo di assoluto charme per una serata indimenticabile, con una proposta gastronomica che mescola sapientemente la profonda tradizione pugliese alle tecniche più raffinate, rendendo riconoscibile e sorprendente ogni piatto. Un appuntamento da non perdere, su prenotazione al numero 3337817105.