Lecce, dal 20 ottobre parte la 55^ Stagione Concertistica 2024-25 della Camerata Musicale Salentina

LECCE - E' aperta la campagna abbonamenti alla 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970. Tredici appuntamenti serali al Teatro Apollo di Lecce, che dal 20 ottobre e fino al 2 maggio 2025 ospiterà straordinari artisti provenienti da tutto il mondo. - E' aperta la campagna abbonamenti alla 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970. Tredici appuntamenti serali al Teatro Apollo di Lecce, che dal 20 ottobre e fino al 2 maggio 2025 ospiterà straordinari artisti provenienti da tutto il mondo.





Primo straordinario appuntamento stagionale in abbonamento domenica 20 ottobre alle ore 18 insieme a due stelle del pianismo mondiale, Andrea Lucchesini e Pietro De Maria, con un concerto per due pianoforti da non perdere.





Domenica 3 novembre torna in cartellone il repertorio operettistico grazie all'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da Giovanni Minafra, e il suo "Gran Galà dell'Operetta", con il soprano Marilena Gaudio, il tenore Federico Buttazzo, la soubrette Raffaella Montini e il comico Carlo Monopoli.





Venerdì 22 novembre sarà ancora protagonista la musica classica. Sul palco del Teatro Apollo arriva Michael Barenboim, violinista e figlio d'arte, che si esibirà insieme a Natalia Pegarkova-Barenboim al pianoforte, con musiche di Ravel, Faurè, Boulanger, Chausson e Vieuxtemps.





Nel mese di dicembre saranno due gli appuntamenti da non perdere. Domenica 15 tornano a Lecce Sergio Cammariere e il suo quartetto per presentare l'ultimo album, "Una sola giornata", mentre domenica 22, in prossimità del Natale, arriva il tradizionale appuntamento con il gospel americano, che quest'anno vedrà esibirsi al Teatro Apollo Pastor Ron e il suo coro formato da ben 12 elementi.





Il primo appuntamento del 2025, sabato 4 gennaio, sarà il tradizionale Concerto di Capodanno. In scena la Ukrainian Radio Symphony Orchestra diretta da Volodymyr Sheiko. Il programma musicale prevede tutti i valzer e le polke tradizionali dei più bei concerti di capodanno viennesi. Domenica 12 gennaio invece Alessio Bidoli e Bruno Canino, duo violino e pianoforte, suoneranno meravigliose musiche di Brahms, Saint-Saëns e Ravel.





Domenica 23 febbraio la Camerata ospiterà il vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023, Arsenii Moon, mentre l'appuntamento di venerdì 7 marzo è dedicato alla musica da camera, con i Kiev Soloists, orchestra da camera ucraina, e due solisti d'eccezione: Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneòn e Davide Di Ienno alla chitarra.





Domenica 14 marzo spazio al tango argentino con il celebre ballerino di fama mondiale Roberto Herrera, che insieme al fratello Estanislao porterà al Teatro Apollo lo spettacolo "Tango de Buenos Aires", con la presenza di Luca Rossetti al pianoforte, Gino Zambelli al bandoneòn e tre coppie di ballerini sul palco.





Dopo il grande successo dello scorso anno torna, domenica 6 aprile, Stefano Di Battista e il suo quartetto, questa volta insieme alla meravigliosa voce di Nicky Nicolai con lo spettacolo "Le mille bolle blu" dedicato alle più belle canzoni di Mina e Lucio Battisti.





Venerdì 11 aprile spazio al cuban jazz nel cartellone della Camerata Musicale Salentina. Protagonista sul palco la pianista Jany McPherson, accompagnata da Antonio Sgro al contrabbasso e Yoann Serra alla batteria.





Ultimo appuntamento della stagione dedicato a due leggende della musica, Paul McCartney e i Beatles. In scena, venerdì 2 maggio, il grande Gianmarco Tognazzi e l'Orchestra da camera Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis.





Confermate anche quest'anno tutte le iniziative delle passate stagioni, tra cui spiccano il "biglietto sospeso", pensato per i cittadini costretti a restare ai margini della vita culturale del territorio per motivi economici o sociali, e "Con i bimbi a teatro", laboratori musicali per i più piccoli realizzati in contemporanea con gli eventi serali nella sala conferenze del Teatro Apollo.





Altra grande conferma è la promozione destinata agli under 35. E' prevista infatti per ogni spettacolo una quantità di posti a prezzi ultra ridotti, per consentire alle nuove generazioni di innamorarsi della musica e scoprire la meravigliosa atmosfera del teatro.





La tariffa speciale è dedicata anche ai ragazzi ed agli accompagnatori delle scuole convenzionate, ai disabili ed accompagnatori, ed ai gruppi di almeno 8 persone.





Dalla collaborazione con il FAI Delegazione di Lecce, Banca Popolare Pugliese, Università del Salento e gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e dei Farmacisti sono nate infine delle tariffe speciali in convenzione per tutti gli iscritti e i dipendenti.





La campagna abbonamenti è aperta e lo sarà in esclusiva fino al 30 settembre.





I biglietti dei singoli eventi saranno disponibili dal 1° ottobre presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor principale della stagione concertistica è la Banca Popolare Pugliese.





INFORMAZIONI:

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2/B – Lecce

Tel. 0832309901 / 3480072654