Berrettini avanza al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: battuto O'Connell 7-6 7-6

- Nel primo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria importante contro l'australiano Christopher O’Connell, imponendosi con un doppio 7-6 e qualificandosi così al secondo turno. Anche Mattia Bellucci ha superato il suo avversario, battendo il britannico Billy Harris con un netto 6-3 6-4. Fabio Fognini, in un match molto combattuto, ha prevalso su Luciano Darderi per 6-4 6-7 6-4.Non è andata bene, invece, per Lorenzo Sonego, che è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov con un doppio 7-6. Anche Luca Nardi ha dovuto cedere contro il francese Alexandre Muller, perdendo 4-6 6-1 6-1. Tra gli altri risultati, il belga Zizou Bergs ha battuto il cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-3, mentre lo svizzero Stan Wawrinka ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 7-6.Nel frattempo, il serbo Miomir Kecmanovic ha vinto facilmente contro l'australiano Rinky Hijikata, con un punteggio di 6-2 6-2. Il ceco Jakub Mensik ha avuto la meglio sullo spagnolo Pedro Martinez, imponendosi per 6-1 5-7 6-4, mentre il giapponese Yosuke Watanuki ha battuto il russo Pavel Kotov in un match tiratissimo, terminato 6-7 6-4 7-5. Infine, il francese Terence Atmane ha sconfitto l'americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 7-6.