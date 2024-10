Bologna, torna la paura per il maltempo: scuole chiuse e rinviata la partita Bologna-Milan

BOLOGNA - A meno di una settimana dall'ultima emergenza, Bologna torna a fare i conti con l'allerta maltempo. La previsione di nuove piogge in un territorio già provato dall’esondazione dei torrenti ha fatto scattare il livello di allarme. Per oggi, venerdì 25 ottobre, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole, mentre la partita tra Bologna e Milan, prevista per sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara, è stata rinviata.

L’allerta è arancione sull’Emilia centrale, con il rischio che nuove piogge colpiscano terreni già saturi d’acqua. Il Comune di Bologna ha adottato diverse misure precauzionali, invitando anche aziende ed enti a favorire lo smart working per limitare gli spostamenti. Sarà vietato l’accesso a parchi, giardini e centri sportivi fino al superamento dell’emergenza.

Rinviata Bologna-Milan per motivi di ordine pubblico

Il sindaco di Bologna ha inoltre sospeso il match di sabato tra Bologna e Milan, principalmente per motivi di ordine pubblico. La zona attorno allo stadio Dall'Ara, gravemente colpita dall’esondazione dei torrenti, è ancora in fase di ripristino, e la presenza di circa 35.000 tifosi avrebbe potuto creare ulteriori criticità.

Scuole chiuse anche in altri comuni della provincia

Non solo Bologna, ma anche diversi comuni della provincia, come San Lazzaro di Savena, hanno disposto la chiusura delle scuole a causa del maltempo. Preoccupano anche le condizioni delle infrastrutture, con tecnici dell'Anas al lavoro sulla statale Porrettana per verificare la stabilità della Rupe di Sasso Marconi.

Allerta meteo estesa anche ad altre regioni

Il maltempo non colpirà solo l’Emilia-Romagna. La Protezione civile ha emanato un'allerta arancione anche per la Liguria orientale, la Toscana, il Piemonte e la Lombardia, con temporali intensi e raffiche di vento previste a partire da domani.