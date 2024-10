Torna in teatro Emanuele Battista con la commedia 'Chi è senza peccato'

- Torna in teatro Emanuele Battista con la commedia in due atti “Chi è senza peccato…”. Divertente e spassosa come tutte le rappresentazioni del noto regista e commediografo.“Chi è senza peccato...” è la nuova commedia di Emanuele Battista portata in scena dalla Compagnia Teatrale Amici del Sipario. Una storia moderna, divertente con situazioni e gag di comicità straripante. Sul palcoscenico, oltre al terzetto collaudato, Maria Barbone, Emanuele Battista e Rino Nenna, ci saranno Piero Genchi (un gradito ritorno) e la new entry Carmen Mazzone.Tante risate ma anche qualche velato approfondimento su aspetti del quotidiano e inquietanti temi sociali. Due atti che terranno gli spettatori incollati alle poltrone in una crescente curiosità per conoscere le evoluzioni narrative condite con colpi di scena sorprendenti.Le recite avranno luogo presso il Teatro “Di Cillo” di Triggiano secondo il seguente calendario:16 novembre - sabato ore 20,3017 novembre - domenica ore 18,0023 novembre - sabato ore 20,3024 novembre - domenica ore 18,0030 novembre - sabato ore 20,301 dicembre - domenica ore 18,00.335.7826236 – 347.6642605, www.emanuelebattista.it, emanuelebattista1959@gmail.com